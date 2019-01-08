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RIMOWA新店3月登場！換代理商重回台灣

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▲RIMOWA無縫接軌，再度回到台灣市場。

記者張妤瑄／台北報導

德國精品行李箱品牌RIMOWA，2018年11月底驚爆全台收店，且原廠已近1年未供貨，讓台灣只得用存貨賣，近日存貨也見底，有些百貨專櫃空空如也，有些則出現2個櫃姐顧店內一只行李箱的奇特畫面。但好消息是，RIMOWA台灣代理權由精品代理商美之心（MINOSHIN）接手，幾乎無縫接軌台灣市場。

▲RIMOWA行李箱。（圖／記者李薇攝）

▲RIMOWA在2018年11月底驚傳台灣收攤消息，讓消費者錯愕。（圖／翻攝官網）

RIMOWA目前擁有的專賣店是前朝代理商慶真國際所有，去年11月就預告將以仁愛創始店當作維修中心，其餘百貨櫃點會陸續關掉。由美之心接手後，專賣店也將重新洗牌，據了解2019年將在北、中、南陸續開幕新店面，且最快3月就有新店登場。

另外，消費者最關心的價格方面未定，未來與德國原廠的價差為何，也要靜待揭曉。

▲RIMOWA 。（圖／翻攝RIMOWA官網）

▲RIMOWA仁愛創始店目前是維修中心。（圖／翻攝官網）

美之心執行長陳冠燁家族自1982年起從事國際精品銷售，迄今已有36年，除2019年新加入國際精品巨頭LVMH集團旗下的RIMOWA外，還坐擁有超過160年歷史的比利時皮具DELVAUX、法國針織女王SONIA RYKIEL、義大利羊絨毛王BRUNELLO CUCINELLI的代理權。

加上RIMOWA後，美之心目前擁有4個國際品牌的台灣代理權，在全台百貨共有7個專櫃，分別是MINOSHIN複合式精品店在微風信義、復興SOGO、台中新光三越，及SONIA RYKIEL台中大遠百店，BRUNELLO CUCINELLI在BELLAVITA、台中大遠百，及DELVAUX在BELLAVITA的專櫃。

▲RIMOWA行李箱。（圖／記者李薇攝）

▲加入RIMOWA後，美之心擁有4個國際級品牌的台灣代理權。（圖／翻攝官網）

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另外，有服飾代理經驗的高林實業股份有限公司7日也拍板定案入股美之心，成為幕後大股東，該公司目前在台代理香港服飾品牌G2000、南韓小眾包款品牌KWANI。

關鍵字：

RIMOWA, LVMH, 美之心, MINOSHIN, DELVAUX, SONIA RYKIEL, BRUNELLO CUCINELLI
fashion.net

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