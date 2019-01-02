Angelababy唱歌走音但時尚度不能走偏　「偷改禮服」被讚仙女下凡

▲Angelababy穿DIOR 2019春夏系列禮服，被誇「仙女下凡」。（圖／翻攝楊穎工作室）



記者張妤瑄／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）是DIOR（迪奧）品牌形象大使，Angelababy力挺品牌，出席活動的造型幾乎通通給DIOR包下，雙方合作密切，也因此她的禮服也常常有神來一筆的修改，最近她穿淡紫色禮服站上跨年舞台，雖然全程走音讓人笑翻，但頂著個位數氣溫，地方媽媽把細肩帶修改成薄紗無袖款，時尚度不能偏、保暖度也不能輸，畢竟大冷天的實在是很逼人阿！

▲Angelababy偷偷修改禮服，把細肩帶改成無袖款，遮住一點胸前肌膚。（圖／翻攝楊穎工作室、官網）



Angelababy也被認證穿搭功力不是蓋的，有網友說「這件高難度，挺顯胖的」！原因無他，仔細看就會發現這件薄紗禮服全件布料都有細百褶，且在腰部處又打褶，即使夠瘦也容易有「鮪魚肚」得既視感，但還好Baby真的是骨感身材，動態影像幾乎零出槌，依舊美得像仙女。

▲Angelababy穿這件「高難度」禮服登台，動態影像也幾乎零死角，照樣美翻。（圖／翻攝楊穎工作室）



連很容易暴露缺點的動態影像都美得像仙女，Angelababy的穿搭照更不用說，張張都是拍照的絕佳角度，每一張都讓人驚艷，網直誇「顏值太高」漂亮又養眼、張張都在線，零負評的效果，難怪DIOR大愛這位大使，每回微調禮服都使命必達！

▲能選出漂亮角度的照片更不用說，每一張都有驚艷效果。（圖／翻攝楊穎工作室）



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至於，Angelababy站上舞台還挑戰獨唱，雖然毫無意外的又再度「全程走音」，但也因為一直不斷的用手指愛心與各種甜美動作與觀眾們互動，用誠意與顏值雙管齊下融化網友，受到廣大好評，被評為「跑調也可愛」。

▲雖然Angelababy還是「全程走音」，但仍然被讚很可愛。（圖／翻攝楊穎工作室）

