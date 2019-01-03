獨家／MK特賣會限時開跑！3折千元價超佛心　路人瘋搶

▲MK今起到周末舉辦特賣會。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

美國時尚品牌MICHAEL KORS（MK）今起（1／3）至周日（1／6），在板橋大遠百7樓舉辦年度特賣會，包括男女包款、鞋履、服飾全面下殺3折，幾乎全面都是萬元有找的千元價，且還能使用百貨折扣券與累計百貨刷卡優惠，相當划算。

▲MK在板橋大遠百7樓舉辦年度特賣會。（圖／記者張妤瑄攝）



特賣首日，現場已聚集許多消費者，專注在現場挖寶，試鞋、試包也試穿服裝，人潮超多，結帳櫃檯需要小排一下才能結算。平均來說服裝鞋包均為4折左右，但也有些限定單品與單一特價，舉例來說相機包單一特價3,800元，另外瑕疵品項也單一特價，如冬季必備的短靴就特價1,500元。

▲限定包款單一特價，另有其他瑕疵品項也單一特價，不少單品的瑕疵幾乎很難辨識，舉例來說短靴金屬上的細小刮痕等。（圖／記者張妤瑄攝）



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服飾部分，女裝翻毛領印花羽絨衣，原價2萬3,000元，特價9,200元，現省1萬3,800元；皮衣原價2萬6,900元，特價1萬760元，現省1萬6,140元；男裝迷彩印花毛呢拼接皮革夾克，原價5萬2,700元，特價2萬1,080元，現省3萬1,620元。

▲外套類是冬季必備單品，許多都現省萬元以上。（圖／記者張妤瑄攝）

另外現場還有許多單品，以下可看更多，如粉藍色MK肩背手提兩用包，原價1萬2,400元，特價4,960元，現省7,440元；裸粉色馬鞍包，原價9,700元，特價3,880元，現省5,820元；粉藍色梯形提包，原價2萬2,400元，特價8,960元，現省1萬3,440元；白色翻羊毛包款，原價1萬5,200元，特價6,080元，現省9,120元；酒紅色鏈帶手拿包，原價1萬9,200元，特價7,680元，現省1萬1,520元。

▲包款大都下殺4折左右。（圖／記者張妤瑄攝）



男包部分也有許多，大多下殺4折，如駝色背包，原價2萬5,500元，特價1萬200元，現省1萬5,300元；迷彩印花背包，原價2萬5,500元，特價1萬200元，現省1萬5,300元；迷彩浮凸紋路背包，原價2萬7,100元，特價1萬840元，現省1萬6,260元。

▲男包品項也超多，也是平均下殺4折。（圖／記者張妤瑄攝）



女鞋部分也有許多，如荷葉邊懶人鞋，原價6,500元，特價1,950元，現省4,550元；平底鞋原價6,800元，特價2,040元，現省4,760元；尖頭綁帶平底鞋，原價7,000元，特價2,100元，現省4,900元；尖頭高跟鞋，原價1萬7,400元，特價5,220元，現省1萬2,180元。

▲趁機購入精品鞋款是個好時機，許多都是平價專櫃的千元價位。（圖／記者張妤瑄攝）

今天是特賣第一天現場已經聚集超多人潮，要花點時間排隊喔！

▲再來看一下現場其他特價商品。（圖／記者張妤瑄攝）