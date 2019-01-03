陳喬恩穿1萬6戰鞋在草原上奔跑　跟牛馬玩耍也不放棄時尚感

▲陳喬恩最近擔任《野生廚房》嘉賓，跟著節目一起體驗野炊樂趣。（圖／翻攝陳喬恩工作室微博）



記者張妤瑄／台北報導

陳喬恩近期擔任實境節目《野生廚房》嘉賓，與節目團隊一起進行野炊行程，除了在野外煮飯、享受美食之外，還能親近大自然，她還與馬、牛一起玩耍，特別的經驗，讓她大讚「玩的很開心」。身為一名吃貨，陳喬恩邊錄影能邊體驗生活樂趣與美食，也難怪她心情大好，獻上甜美自拍。

▲陳喬恩大推《野生廚房》，認為這是溫暖有趣的主題。（圖／翻攝陳喬恩微博）



不過身為一名時尚咖，即使出發到野外玩耍，行頭也是要精心準備，陳喬恩穿了Chloe新款球鞋在草原上自在玩耍，不過價格也驚人，一雙要價新台幣1萬6,000元左右，被她穿成草原戰鞋，果然大明星的時尚包袱重，連草原戰鞋都來頭不小。

▲陳喬恩穿Chloe Sonnie運動鞋在草原上奔跑玩耍。（圖／翻攝陳喬恩工作室微博、品牌提供）



讓陳喬恩一登場就可愛的連帽衛衣是FENDI黑白小怪獸款，大大的眼睛就在胸前，要不可愛也難，一穿上就讓39歲的陳喬恩逆齡，根本就像女大生，又甜又潮，讓粉絲爭相表白「老婆」，直誇「小廚娘太美了」！

▲陳喬恩在節目上秀手藝。（圖／翻攝野生廚房官微）



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另外，出門玩耍不能少的後背包是LOUIS VUITTON（LV，路易威登）Monogram帆布款後背包，迷你尺寸讓女人一背上身就自帶可愛時尚感，也很合乎陳喬恩的小怪獸衛衣逆齡原則。

▲陳喬恩背的這款LV後背包，售價NT$62,500元。（圖／翻攝陳喬恩工作室微博、官網）