HOT・Stuff／櫻桃小丸子書包千元就有　詢問度破表超難搶



▲:CHOCOOLATEＸ櫻桃小丸子聯乘系列，一口氣推出25款商品。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

《櫻桃小丸子》甫在聖誕節推出完結篇，陪伴大朋友小朋友長大的小丸子，停留在快樂的9歲童年，成了全民共同回憶。搭上這波熱潮，平均每兩周就推出新聯名的香港平價品牌:CHOCOOLATE最新一波就是:CHOCOOLATEＸ櫻桃小丸子聯乘系列，25款商品中最吸睛的莫過於「小丸子紅色書包」，詢問度破表，一包難求。

▲連帽衛衣，售價NT$2,259元；後背包，售價NT$2,599元。（圖／記者張妤瑄攝）



紅色方形皮革書包，過去在坊間要價新台幣萬元左右，如今在:CHOCOOLATE聯乘系列中，縮小版、漆亮皮款式，一只要價新台幣2,599元，在側邊還有小丸子的頭像，可愛破表讓人一看就融化，但在全台數量都不多，想要入手要比誰的動作更迅速。

▲櫻桃小丸子聯名周邊包含書包、暖手枕、年曆，都可愛破表。（圖／品牌提供）



還有一款只送不賣的小丸子馬克杯，以小丸子朝氣笑容與小丸子三條線尷尬臉為設計，還附贈亮黃色帽子橡膠杯蓋，造型一樣可愛，但要買滿3,600元，且包含一款小丸子聯乘系列商品，才能免費獲得，但也是數量有限，送完為止。

▲買滿新台幣3,600元，且包含聯名系列中一款商品，就贈送小丸子馬克杯。（圖／品牌提供）



25款:CHOCOOLATEＸ櫻桃小丸子聯乘系列商品，包含2款印花連帽衛衣、2款印花衛衣、1款刺繡衛衣、2款印花上衣，書包、暖手枕、年曆，全系列價格介於新台幣1099元～2,459元。

▲周邊配件除了吸睛書包外，還有暖手枕、年曆，另外服裝是中性尺寸男女皆可穿。（圖／品牌提供）



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服裝上根本是小丸子的表情包，有她愉快哼歌的模樣，也有她招牌朝氣笑容，還有她趴著賞花的樣子。另外，花輪同學、野口同學也現身，與小丸子一起玩耍，花輪展現一貫的王子姿態，野口則以招牌奸笑，系列真實呈現小丸子與朋友間的可愛互動，絕對是粉絲必收紀念款。

▲服裝主要有連帽衛衣、衛衣、短袖上衣。（圖／品牌提供）

