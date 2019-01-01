心理學家：旅遊打卡更快樂　透過照片回憶嘴角都會笑　

▲出去玩是留下美照好？還是享受當下更重要？（圖／翻攝PEXELS）



編輯／Rose

你有沒有過一種經驗，出去玩時走到哪拍到哪，想記錄下每一刻，但有另一派朋友偏好享受當下，但也許互相不能接受彼此的模式。狂拍的人被不拍照的人質疑「不享受當下」，而不拍照的人又被拍照的人認為「懶」。其實，有心理學家指出，這是每個人偏好「記憶自我」或「體驗自我」罷了。

▲走到哪拍到哪，是重視「記憶自我」的表現。（圖／翻攝PEXELS）



曾獲得諾貝爾獎的心理學家丹尼爾（Daniel Kahneman）指出每個人在思考自我時，都有兩個面向，一個是記憶自我（remembering self）另一個是體驗自我（experiencing self）。顧名思義，前者重視一段時間的整體記憶與評價，享受完當下後，能透過照片或是影像再回憶，從中感受當下的快樂；後者則更重視片刻的體驗，也就是所謂的活在當下。

也許，處處打卡拍美照，過程中會經歷一些煩躁的困難，舉凡大排長龍只為了拍一個美景，或是食物冷掉才開吃等等，但對於重視「記憶自我」，想在旅程結束後還能靠照片回味的人來說，當下體驗有所折扣也甘願。

▲雖然拍美照可能會讓當下體驗打折扣，但是這也是每個人重視的不同罷了，有些人希望能靠照片回到當時的美好。（圖／翻攝PEXELS）



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其實，每個人對於記憶自我或體驗自我的優先程度不同，重視當下的每一個片刻，或是重視回到工作崗位時能看著旅行照撐過每一個瞬間，都應給予每個人不同的尊重。但即使重視的面相不一樣，能找到最佳平衡點的人，勢必能玩得更開心，旅行完也能得到更長時間的滿足，光看照片就會回想起當時的快樂感。

▲是記憶自我優先，還是體驗自我優先，人各有好，但若能找到完美平衡點，一定能玩得更開心。（圖／翻攝PEXELS）