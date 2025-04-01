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染後布丁頭好尷尬？「3個方法」教你降低補染頻率

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▲▼「3個方法」教你降低補染頻率 。（圖／Unsplash）

▲想要維持染後亮麗顏色，需要花不少功夫。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人頻繁變換髮色，但是太常染髮又擔心容易對頭皮造成傷害，要如何才能兩者兼顧呢？可以試試以下3 個方法，讓布丁頭不那麼明顯，幫助降低染髮頻率。

1. 選擇「低對比」髮色，讓布丁頭不明顯

深色髮根長出來時，對比太強會讓布丁頭特別明顯，所以可以考慮染接近自然髮色的顏色，像是深棕色、霧感咖啡色，能讓長出來的黑髮不明顯，若染的是偏淺髮色，那麼建議可挑選霧感奶茶色、深亞麻棕，能夠幫助布丁頭銜接比較自然。

2. 改用「漸層染」或「挑染」，延長補染時間

試試霧感漸層染，讓髮根顏色較深，髮尾慢慢變淺，這樣布丁頭長出來不會有明顯界線，可以 3~4 個月才補染一次；或是可以試試挑染而不是整頭染，當新髮長出來時，布丁頭的界線會比較柔和，維持時間也更長。

▲▼「3個方法」教你降低補染頻率 。（圖／Unsplash）

3. 使用「補色洗髮精」，延長髮色壽命

如果染的是淺髮色，染後 2 周開始掉色會讓布丁頭變得更明顯。建議搭配補色洗髮精，讓髮色維持更久，就不用這麼快補染，補色洗髮精可以以自己的髮色去挑選，像是冷霧色調可以選紫色洗髮精，若染的是暖色調，則可選擇奶茶色洗髮精。

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