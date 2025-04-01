10位短髮大受好評的KPOP女星　Karina美瘋、VIVIZ銀河簡直真人洋娃娃

文／美人圈

日前出發Prada時裝周的aespa隊長Karina，無預警以俏麗短髮現身機場，讓現場記者與粉絲超級驚訝，路透照一出也瞬間在網路炸鍋，紛紛直呼太好看！不只Karina，不少女團成員也都曾以「短髮造型」獲得大眾的讚賞，本篇就盤點10位大受好評的KPOP短髮女星，其中包括同團的Winter、NJZ（原NewJeans）的Hanni以及TWICE Momo等，每個都美到封神！

短髮大受好評的KPOP女星：aespa Karina

aespa Karina近日驚喜換上短髮造型，討論度在網路上瞬間炸鍋，網友們紛紛表示：「美瘋！」、「這不就是校園劇女主嗎？」、「不管什麼髮型都駕馭得完美」。

Karina以中分雲朵瀏海搭配三公分層次短髮，展現甜美又活潑的氛圍，這一造型讓她看起來既幹練又新鮮。

作為「人間AI」，Karina無論長髮或短髮都能完美駕馭，這次的短髮造型更讓她成為新一代短髮女神，並引領2025春季髮型潮流！

短髮大受好評的KPOP女星：aespa Winter

同樣是aespa的Winter，在出道後就經常以短髮造型露面，但卻完全看不膩！去年Winter的金色短羊毛捲造型更一度衝上韓網熱搜，網友紛紛表示像洋娃娃一樣毛茸茸的，非常可愛又帥氣。

這種及肩短捲髮染成金色，和深色相比起來會更顯髮量，視覺上會有澎鬆、柔軟的效果，且不挑臉型又好打理，特別適合髮量少和頭髮服貼的女孩。

除了金色短髮，在aespa以歌曲《Whiplash》回歸活動時，Winter也以充滿Tomboy感的耳下極短捲髮露面，和原先的金色短捲髮造型風格差異非常巨大。這種短髮會讓視覺焦點都集中在眼睛和鼻子的部分，能夠很好的修飾臉型，也能凸顯個人的鮮明性格。

▲Winter也留過耳下極短髮。（圖／IG@imwinter）

短髮大受好評的KPOP女星：NJZ（NewJeans） Hanni

NJZ（原NewJeans）成員Hanni在去年夏天開始頻繁以短髮造型進行活動，她的短髮髮尾看著有些不修邊幅，但絲毫不會有雜亂的感覺，反而超級青春有活力，就像是國高中時期，因為學校有髮禁而去剪短髮，但又想保留點叛逆風的少女，再加上Hanni本來臉就很小，看上去就更充滿靈氣。

短髮大受好評的KPOP女星：TWICE Momo

TWICE Momo自從剪去長髮後，被不少網友們稱讚更有魅力！無論是微捲的金色短髮，或是深色的基本狼尾髮型都讓Momo的顏值更上一層樓，特別是狼尾髮型更是大受好評！

Momo狼尾的層次感較低，除了很好打理外也不會有太強烈的視覺效果，且這種低層次的狼尾也不會太受限於穿搭風格，相當百搭！

短髮大受好評的KPOP女星：少女時代 太妍

「南韓精靈王」太妍已在螢光幕前活動許久，她也嘗試過相當多種髮型，其中更有過不少不同樣貌的短髮造型，像是及肩的外翹短髮，髮尾恰恰落在肩膀上，更顯肩頸線條；再留長一點點補燙捲，打造慵懶的蓬鬆感，超有法式氛圍；或是較為貼頭的層次狼尾，也能展現輕盈又清新的氛圍。

短髮大受好評的KPOP女星：BABYMONSTER Asa

出道不到兩年的BABYMONSTER，作為BLACKPINK的師妹團有著驚人的實力，目前正在世界巡演的她們也收穫越來越多粉絲。前陣子日本籍成員Asa（榎並杏紗）更是頻繁以短髮露面，搭配有如機關槍一樣的Rap和一流的表情管理，呈現又甜又帥的形象，被網友稱讚：「短髮真的驚為天人，3分鐘的MV看了一小時才看完！」。

短髮大受好評的KPOP女星：IVE 安兪真

曾以限定女團IZ*ONE成員出道、現為南韓女團IVE隊長的安兪真，被評價是相當帥氣的女偶像，也常被說長得像可愛的小狗，因此也有「安狗狗」的暱稱。

安兪真自從帶著首張韓語迷你專輯〈I'VE MINE〉回歸後，就經常以短髮造型出現在大眾視野，短髮造型的兪真更在〈Either Way〉MV中被大讚超像是演員，將她精緻的五官嶄露無遺，比起長髮更多了一股少年感滿滿的氣息。

短髮大受好評的KPOP女星：LE SSERAFIM 金采源

LE SSERAFIM金采源在IZ*ONE時期多以棕色長髮示人，給人一種溫柔甜心的印象。後來以LE SSERAFIM出道時，預告中的黑短髮造型就引發許多討論。

而在LE SSERAFIM持續發光發熱後，金采源多數時間也都以短髮造型進行活動，特別是去年的單曲〈CRAZY〉MV中，俐落的切齊紅色短髮造型更是時尚！

短髮大受好評的KPOP女星：(G)I-DLE Minnie

(G)I-DLE的成員Minnie在出道近5年後，終於迎來個人首張個人專輯《HER》！在專輯形象照中，Minnie也首次嘗試層次短髮造型，服裝搭配Miu Miu的墊肩西裝外套以及白色透視感裙子，不僅在正式和性感間拿捏得宜，適度的露膚更是相當撩人！

短髮大受好評的KPOP女星：VIVIZ 銀河

前Gfriend成員、現為VIVIZ成員的銀河，也是大家說到「短髮」一定會想到的idol，是韓國網友們認為最適合短髮的女偶像之一！

銀河從出道開始就經常以短髮造型活動，在個人IG上也曾發出數篇短髮私服美照，不管是金色短髮、黑色外翹短髮或是微捲短髮，搭配她那雙水汪汪的大眼以及小巧的五官，簡直就是真人洋娃娃！

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