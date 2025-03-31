5點證明你處於「自殺式單身」　想談戀愛又只會嫌麻煩





▲「自殺式單身」的特點 。（圖／翻攝kbsdrama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

雖然單身與否終究是個人選擇，但是對於想要脫離單身的人而言，有些行為其實被稱為「自殺式單身」，指的是那些不想主動認識新朋友，卻依舊渴望愛情的人，一起來看看你中了幾點？

我想戀愛，但是不想努力

對愛情抱有憧憬，卻始終認為自己的戀愛應該自然而然發生，這樣的想法或許存在多數人身上，但是大家卻忘記了一個現實，不想努力的感情，很難開花結果，兩個人中總要有人先走進一步。

下班就想窩在家

聽到周遭的朋友們紛紛脫離單身，雖然渴望又羨慕，卻依舊在下班的活動中，選擇了早點回家躺著，其實這就是時下許多單身族的概況，我們都希望能遇到好的對象，卻總是在面臨新的人際社交場合時，默默打了退堂鼓，總覺得麻煩拒絕了各種機會。

他不是我的菜

每個人都有自己喜歡的類型和理想型，不過仔細觀察，那些所謂的標準，都在遇到對的人之後，形同虛設。總有一個人的出現，會打破過去的這些條條框框，所以別把附加條件看得太重要，他雖然不是你的菜，或許是最適合你的。

沒關係，談戀愛不能急

這句話是不是覺得有些耳熟呢？每次被問到，有沒有好對象時，總是把緣分當做藉口，其實心裡比誰都清楚，這樣下去真的是「自殺式單身」。雖然緣分不能強求，只是到了面前的機會，如果不向前一步，對方也會認為這段感情沒戲，也難怪經常出現，有了好的開頭卻草草收尾的曖昧。

享受單身人生，懶得磨合性格

任何事情都需要磨合，很多感情的擦身而過，說得好聽是不適合，其實都是懶得磨合，沒有誰天生就適合誰，當你享受不需要任何改變的生活，也就代表著，對方需要去遷就你，這樣的關係無法取得平衡。