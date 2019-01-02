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張韶涵穿「2件外套、2件上衣、3條褲」開唱　網：論瘦的重要，我自帶好多層

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▲▼張韶涵時尚穿搭。（圖／翻攝北京衛視微博）

▲張韶涵在寒冬裡登台開唱，不再執著於漂亮而是保暖。（圖／翻攝北京衛視微博）

記者張妤瑄／台北報導

張韶涵跨年夜穿裸肩小禮服開唱，卻疑似因太冷「音都在抖」，唱一連串經典歌曲時都對不上拍，有了可怕的經驗後，張韶涵不再「愛水不怕流鼻水」，層層包裹才上場，還直接示範更衣秀，細數她開唱穿搭，有2件外套、2件上衣、3件褲子、1雙襪子、1雙雪靴、1頂鋪棉飛行帽，裝備齊全。

表面上，張韶涵穿著BURBERRY經典駝色格紋風衣上台，搭配飛行帽、雪靴與雪褲，但沒想到下了台後她將「戰鬥裝備」層層卸下，才讓人發現她的驚人秘密。網友看完後全跪了，直呼「第一次看明星脫秋衣秋褲」、「人瘦真的想穿幾層穿幾層，可惜我自帶好幾層」、「論瘦的重要性」。

▲▼張韶涵時尚穿搭。（圖／翻攝北京衛視微博）

▲張韶涵穿了4層上衣、3條褲子上場抗寒。（圖／翻攝北京衛視微博）

張韶涵人小小一隻，但歌聲穿透力極強，在粉絲心中是超級實力派，但沒想到跨年夜卻因穿太薄「狀態不佳」，她吸取教訓後以保暖為上，不再執著於女神模樣，「認真」準備開唱的冬裝。

▲▼張韶涵時尚穿搭。（圖／翻攝女明星私服微博）

▲張韶涵的抗寒「戰袍」，不再執著性感漂亮。（圖／翻攝女明星私服微博）

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細數張韶涵的層層搭配，上半身共有4層，包含發熱衣、FENDI毛衣、白色短版夾克、BURBERRY風衣；下半身共有3層，包含發熱褲、褲襪、白色雪褲；其他搭配包含白襪、雪靴、鋪棉飛行帽，層層穿起來後，看起來照樣是瘦子一枚，難怪她將身上脫給網友看，網友全都看傻眼。

▲▼張韶涵時尚穿搭。（圖／翻攝女明星私服微博）

▲▼張韶涵時尚穿搭。（圖／翻攝女明星私服微博）

▲▼張韶涵時尚穿搭。（圖／翻攝女明星私服微博）

▲▼張韶涵時尚穿搭。（圖／翻攝女明星私服微博）

▲來看看張韶涵的「戰袍」。（圖／翻攝女明星私服微博）

關鍵字：

張韶涵, 時尚穿搭, BURBERRY, 毛帽, FENDI
fashion.net

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