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歐陽娜娜變身「花藝學霸」　酷妹身上藏30萬CHANEL行頭

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▲▼小姐姐的花店。（圖／翻攝小姐姐的花店微博）

▲歐陽娜娜新作品上線，與小S一起出演的《小姐姐的花店》實境秀開播。（圖／翻攝愛奇藝小姐姐的花店微博）

記者張妤瑄／台北報導

大陸實境節目《小姐姐的花店》有小S、歐陽娜娜加持，加上新鮮題材，未開播前就讓粉絲們很期待，如今終於登場，近來忙於學業的歐陽娜娜也終於有新作品，「花藝學霸」的造型終於曝光，只見她維持私下很愛的酷妹打扮，但穿搭竟藏有兩個CHANEL（香奈兒），共約新台幣30萬的行頭。

▲▼小姐姐的花店。（圖／翻攝小姐姐的花店微博）

▲《小姐姐的花店》有小S（左一）加持，未開播就話題轟動。（圖／翻攝愛奇藝小姐姐的花店微博）

歐陽娜娜一直是CHANEL寵兒，這回又有新作登場，當然有CHANEL神助攻，她的酷妹學霸造型，就在白色的SPORTMAX刷毛外套內背了CHANEL最新款腰包，尼龍浮凸Logo設計，拼接斜紋軟呢面料，經典之中又帶有前衛運動感，年輕又有活力，這一款新包要價8萬5,200元。

▲▼小姐姐的花店。（圖／翻攝小姐姐的花店微博）

▲▼歐陽娜娜CHANEL。（圖／翻攝CHANEL官網）

▲歐陽娜娜的穿搭藏有一款CHANEL腰包，售價NT$85,200元。（圖／翻攝愛奇藝小姐姐的花店微博、官網）

另一款CHANEL是娜娜手腕上的錶，J12白色陶瓷腕錶，是經典中的經典，依據不同款式價格約落在新台幣20萬元上下，算一算娜娜這身穿搭光是兩個配件就逼近30萬元，相當驚人。

▲▼小姐姐的花店。（圖／翻攝小姐姐的花店微博）

▲▼歐陽娜娜CHANEL。（圖／翻攝CHANEL官網）

▲歐陽娜娜的手腕上有一只J12錶款，要價約20萬元。（圖／翻攝愛奇藝小姐姐的花店微博、官網）

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另外，酷酷花藝學霸的時尚感不只如此而已，內搭條紋上衣是See by Chloe的連帽上衣，腳上的馬汀鞋（Dr.Martens）也是與高街品牌Vetements聯名款黑靴，每一款單品都大有來頭，時尚寵兒的稱號不是假的。 

▲▼小姐姐的花店。（圖／翻攝小姐姐的花店微博）

▲歐陽娜娜這身穿搭的來頭都不小。（圖／翻攝愛奇藝小姐姐的花店微博）

關鍵字：

歐陽娜娜, 娜娜, 香奈兒, CHANEL, J12, 腰包, 時尚穿搭, 小姐姐的花店, See by Chloe, Dr.Martens, Vestments, SPORTMAX
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