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起立、蹲下不卡關！營養師教你「吃對東西」避免關節退化

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▲▼吃對「營養素」遠離關節退化 。（圖／Unsplash）

▲蝦含有硒成分，能有效改善退化性關節炎。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

別以為關節卡卡是長輩才有的狀況，像是肥胖、遺傳或是關節損傷都可能造成退化性關節炎，長期忽視更可能導致憂鬱、心血管等疾病，別默默錯過治療黃金時間，除了尋求專業醫師幫助，營養師高敏敏教你吃對關節需要的營養素，一次補起來！

很多人都不會發現自己有退化性關節炎，總把不適歸類為初老症狀，當發現蹲下卡卡、關節不適，進而導致活動量減少，接著變成肌少症，肥胖導致心血管疾病，進而憂鬱，沒想到一個關節問題，竟然會影響全身。

退化性關節炎並不像感冒可以根治，而是需要長期的透過肌肉和姿勢調整幫助改善疼痛，若是復健搭配上吃對營養，那麼更有助減緩關節發炎不適，營養師高敏敏也列出以下營養素，吃對東西真的很重要。

▲▼吃對「營養素」遠離關節退化 。（圖／Unsplash）

#Omega-3好油

減少發炎情形、抑制發炎因子「前列腺素」，有效降低關節炎發生率、舒緩紅腫熱痛，建議從藻類、鮭魚、亞麻仁籽油、魚類中攝取。

#柑橘類食物

內含類黃酮能幫助抗氧化，減少發炎反應，建議補充柳橙、柚子、柑橘、檸檬

#硒

預防老化，改善退化性關節炎，建議從蝦、大蒜、全穀、小麥胚芽中補足。

▲▼吃對「營養素」遠離關節退化 。（圖／Unsplash）

#類胡蘿蔔素

具抗氧化功效，幫助滑液黏膜修復、保護關節軟骨跟周圍肌腱韌帶、滑液囊等組織。建議攝取南瓜、胡蘿蔔、甜椒、木瓜。

#維生素C

是人體合成膠原蛋白的重要材料，建議可從芭樂、柳橙、莓果、蘋果中補足。

#維生素E

保護關節軟骨及肌腱韌帶等等組織、延緩關節老化。建議食用酪梨、芝麻、腰果、花生

▲▼吃對「營養素」遠離關節退化 。（圖／Unsplash）

#好的蛋白質

是構成筋骨關節的重要原料，建議蛋、肉類、豆類、乳製品。

#十字花科蔬菜

有機硫化物的抗氧化力，幫助筋骨修復。像是花椰菜、青花菜、高麗菜、白蘿蔔都是好選擇。

#輔助營養素

改善關節潤滑、軟骨支撐，像是葡萄糖胺、軟骨素、玻尿酸、膠原蛋白。

▲▼吃對「營養素」遠離關節退化 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

關節健康, 退化性關節炎, 營養素, 健康飲食, 治療建議

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