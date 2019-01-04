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李聖經1／17來台力挺SAINT LAURENT　「無敵長腿」信義區跑趴

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▲▼李聖經。（圖／翻攝李聖經IG、CFP）

▲李聖經將於1／17來台。（圖／翻攝李聖經IG、CFP）

記者張妤瑄／台北報導

法國精品SAINT LAURENT將於1／17在信義新天地新光三越A9舉辦旗艦店開幕酒會，當晚南韓女星李聖經將來台力挺，屆時粉絲們有望近距離看偶像絕美容顏。

據了解，李聖經來台停留4天3夜，將在17日一早抵台，並於20日早上離台，班機不公開，且會走VIP通關低調登台，當晚就將站台SAINT LAURENT活動，並將於19日在台北三創舉辦粉絲見面會，粉絲能好好期待一下。

▲▼ 巴黎時裝周李聖經SAINT LAURENT。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲李聖經身高175公分，有一雙「無敵長腿」。（圖／資料照／品牌提供）

李聖經從模特兒出道，身高175公分，擁有一雙「無敵長腿」，一直與SAINT LAURENT關係很好，2018年9月甚至受邀到巴黎時裝周看秀，與小S同為秀場頭排嘉賓。

▲Saint Laurent。（圖／CFP）

▲李聖經與SAINT LAURENT關係很好，2018年9月受邀出席巴黎時裝周看秀。（圖／資料照／CFP）

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2018年她與李尚允主演tvN韓劇《想暫停的時間：About Time》，先前搭擋才剛剛來台，如今她也接力登台，想看無敵長腿的人能好好期待一下。

▲▼想暫停的瞬間：About Time。（圖／翻攝官網）

▲李聖經2018的電視劇作品為《想暫停的瞬間：About Time》，上個月男主角李尚允也才剛剛來台。（圖／翻攝官網）

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關鍵字：

李聖經, SAINT LAURENT, YSL, 韓星
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