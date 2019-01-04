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秀智3次撞衫Angelababy　撇開粗腰悲劇靠「裝可愛」逆轉2敗時尚戰

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▲▼秀智、Angelababy in DIOR。（圖／翻攝秀智IG、楊穎工作室微博）

▲秀智三度撞衫Angelababy。（圖／翻攝秀智IG、楊穎工作室微博）

記者張妤瑄／台北報導

南韓女星秀智與大陸女星Angelababy越洋撞衫慘劇發生3次，前兩回秀智都敗下陣來，被粗腰、髮型、剪裁壞了大事，反倒是Angelababy身為品牌形象大使，讓品牌修改禮服是家常便飯，還可以搶先穿，佔盡上風，沒想到最近秀智靠著「萌自拍」表現出年輕女星的優勢，首度難分勝負，逆轉連輸悲劇。

▲▼秀智、Angelababy都愛DIOR。（圖／翻攝私服街拍微博）

▲▼秀智、Angelababy都愛DIOR。（圖／翻攝私服街拍微博）

▲秀智萌自拍出爐，撞衫一點都不重要，照樣可愛漂亮就好。（圖／翻攝私服街拍微博）

秀智近日出席頒獎典禮時，穿著DIOR 2019早春系列黑色紗質透膚禮服，禮服面料上以黑色毛球妝點出可愛感，同時胸前還排成一顆大愛心，非常吸睛，搭配乾淨妝容與空氣瀏海，釋放該有的青春氣息與帶有叛逆態度的甜美風格。

▲▼秀智、Angelababy in DIOR。（圖／翻攝秀智IG）

▲秀智搭配乾淨妝容與空氣瀏海，很有青春氣息。（圖／翻攝秀智IG）

Angelababy則是在2018年9月底受邀出席巴黎時裝周時就穿上，領先秀智4個月，她用捲髮包頭造型打造出甜美感，少女氣息滿點，當時也在秀場打趴一票女明星。如今殺出秀智再次正面撞衫對決，這回兩位女明星各有各的美，難分勝負。

▲▼Angelababy DIOR。（圖／翻攝楊穎工作室微博）

▲▼Angelababy DIOR。（圖／翻攝楊穎工作室微博）

▲Angelababy早在2018年9月底穿上這套禮服，領先秀智4個月。（圖／翻攝楊穎工作室微博）

但回顧前兩回的撞衫慘劇，秀智穿上DIOR雪紡材質的細肩帶洋裝，腰明顯粗了一大圈，讓人大驚，相較之下Angelababy的螞蟻腰超驚人，也讓禮服得以呈現出完美風格。

▲▼秀智、Angelababy都愛DIOR。（圖／翻攝私服街拍微博）

▲Angelababy、秀智雪紡禮服，但腰的粗細真的差好多。（圖／翻攝私服街拍微博）

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另外一回撞衫的是DIOR「紫色漸層星空禮服」，秀智被「厚重捲髮」壞了一鍋粥，雖然整體也是仙氣十足，但因為放在肩上的澎鬆捲髮，讓她仙氣被削弱，反倒是Angelababy用乾淨包頭，加上白皙膚色，展現性感又清新的仙氣。

▲Dior dress。（圖／翻攝私服街拍微博）

▲Angelababy、秀智撞衫「漸層星空裙」，但因秀智的髮型略微厚重，丟了仙氣。（圖／翻攝私服街拍微博）

關鍵字：

秀智, 裴秀智, Angelababy, 楊穎, DIOR, 迪奧, 撞衫, 時尚穿搭, 韓星時尚
fashion.net

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