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巴黎時裝周／陳喬恩露美腿看夏姿　PK「最美順嬪」張嘉倪

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▲夏姿在巴黎時裝周發表2019秋冬系列，現場星光熠熠，楊紫瓊、陳喬恩、張嘉倪都是座上賓。（影／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

台灣品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）每季皆在巴黎時裝周官方行程內，創意總監王陳彩霞（王太）的號召力也總能吸引明星貴客，好友楊紫瓊是回回捧場，甫於台灣時間3／5凌晨舉辦的2019秋冬秀，還有陳喬恩、最美妃子「順嬪」張嘉倪力挺，星光熠熠。

▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供）

▲楊紫瓊和王太是多年好友，每季總會出席力挺。（圖／品牌提供）

陳喬恩近期演《獨孤皇后》，靠霸氣絕美的古裝扮相再次讓人驚艷，這回亮相穿白色蕾絲上衣配褲裙，露出一雙超細美腿，清新又俏麗。另一位因《延禧攻略》順嬪角色，被封為「最美妃子」的張嘉倪，則甩甜美風格，穿黑色連身褲變個性，兩人分別展現與劇中角色大不同的風格。

▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供）

▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供）

▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供）

▲（依序）陳喬恩、張嘉倪、孫怡。（圖／品牌提供）

王太的設計總能悠走於東西方之間，將東方古典玩出西方現代優雅美感，深受外界好評。今年適逢夏姿41周年，她以「鑲守」為主題，結合苗族神話圖騰與夏姿的華麗、繁複風格，玩出新花樣。

▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供） ▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供）

▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供） ▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供）

▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供） ▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供）

▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供） ▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供）

▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供） ▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供）

▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供） ▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供）

▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供） ▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供）

▲王太擅長把玩東西方元素，拿捏得恰到好處，既有東方古典美，又有西方現代感。（圖／品牌提供）

台灣時間3月5日凌晨，夏姿在巴黎知名當代藝術中心東京宮開秀，踏入秀場內有一顆「巨型太陽」，是從本季苗族神話的靈感而來，在苗族傳說中，太陽是對光明的嚮往、是精神信仰指標，因此這顆帶有神秘感的太陽，是夏姿帶領全場遁入奇幻場景的重要線索。

▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供）

▲苗族神話是本季重要靈感來源，在傳說中是神聖地位的太陽，也成了秀場亮點佈置。（圖／品牌提供）

華麗而神秘的元素充滿其中，手繪塗鴉包含龍頭魚身、鳳凰、生命之花、九個太陽、蝶母等全都成了服裝、配件上的重要細節，立體的蝴蝶刺繡飛上連帽上，讓帶點運動感的服裝多了更多生命力。

▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供）

▲服裝上的印花有很多出自神話的元素。（圖／品牌提供）

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由於「鑲守」主題源自苗族背兒帶（母親背負孩子所用的包布）意象，在設計上也有所呼應，在大外套上加裝背帶，不想穿時直接背身上，瀟灑不羈的態度，讓人眼睛為之一亮。

▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供）

▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供）

▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供）

▲▼巴黎時裝周／夏姿・陳（SHIATZY CHEN）2019秋冬系列大秀。（圖／夏姿提供）


▲鑲守是苗族育兒背帶，在秀上有絕妙運用，一起來看看秀場影片，感受一下！（圖、影／品牌提供）

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