巴黎時裝周／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了

▲香奈兒甫於晚間6點發表卡爾拉格斐的告別作,全場氣氛感傷。(圖/路透社)



記者張妤瑄/台北報導

卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)留下的香奈兒(CHANEL)遺作甫於台灣時間3/5傍晚6點發表,開秀前全場靜默1分鐘致意,接著放了一段卡爾過去訪問的獨白。沒有過於煽情的哀傷橋段,座位上的新聞稿夾入一張卡爾的手稿,上面畫有他與香奈兒女士並肩而行的身影,並寫著「The beat goes on.」象徵離開並未永恆,故事仍在延續的意義。

▲座位上的新聞稿中夾著一張卡爾手稿,是他與香奈兒女士並肩而行的畫面。(圖/翻攝godfreydeeny IG)



繼任的藝術總監維吉妮維婭(Virginie Viard),並無出場謝幕,將這個時刻獻給天上的卡爾,模特兒們出場謝幕時,更壓抑不住情緒的掉淚,看秀嘉賓也有許多人止不住地哭了。

▲謝幕時有模特兒忍不住哭了。(圖/路透社)



不過,卡爾的團隊用「很卡爾」的方式安慰大家,「嘿!別感傷,傳奇仍會繼續。」謝幕時放起大衛鮑伊(David Bowie)的〈Heroes〉象徵片刻即永恆,雖然時光匆匆,但帶領設計團隊36年的卡爾,精神永在。

不矯揉造作,從世界各地飛來巴黎觀秀的品牌嘉賓們,將深沈的感傷,化為秀後用久久不散的掌聲,送卡爾最後一程。

▲謝幕時有模特兒忍不住哭了。(圖/路透社)



巴黎大皇宮今日變身白雪紛飛的山間聚落,襯著白茫茫天空,揭幕卡爾與維吉妮維婭共同創作的2019/20秋冬系列,整體為剛柔並濟的輪廓,斜紋軟呢長版大衣再一次帥翻全場,直筒單排釦、雙排釦、傘狀廓形、腰部繫帶款等,配上厚底登山靴、斜紋軟呢紳士帽,優雅的紳士態度浪漫又灑脫。

▲大衣是本季服裝看點之一。(圖/路透社)



招牌斜紋軟呢面料,秋冬多了許多變化,包括千鳥格紋、蘇格蘭格紋、大方塊格紋、紛飛雪花的圖騰,另有人字紋或仿羔羊皮毛織品等,上衣則以縫線飾邊與菱格紋壓紋裝飾。

呼應場景的北歐氣息,針織上衣繡有高地民族圖騰水晶鑲飾毛衣,或是山形圖騰開襟衫呈現。羽絨外套配款版斜紋軟呢格紋長褲,拉鍊滑雪裝用三色斜紋軟呢,還有可放入滑雪通行證的拼貼口袋,細節依舊精彩。

▲高地民族圖騰讓圖案更豐富,滑雪裝、登山靴是本季重點單品。(圖/路透社)



►►看更多時尚資訊分享,快來下載星光雲App

裙子或洋裝用白色雪紡面料,打造輕盈感,雙C Logo纜車印花,高領或荷葉邊款式,隨著身體曲線飄揚,姿態柔美。最後,雪球變成禮服,胸前用白色和金色樹酯玻璃飾片刺繡展現雪花紛落的景象,層次堆疊展現細膩工藝,再次讓人嘆為觀止。

▲雪紡材質讓秋冬服裝更具輕盈感。(圖/路透社)



2019/20秋冬大秀謝幕後,卡爾拉格斐的36年香奈兒時代正式宣告終結。但就像謝幕曲〈Heroes〉歌詞說的即使卡爾塑造的絢爛「just for one day」,但「 for ever and ever」,片刻即永恆。

▲配著〈Heroes〉感受現場氣氛。

★圖片為版權照片,由路透供《ETtoday東森新聞雲》專用,任何網站、報刊、電視台未經路透許可,不得部分或全部轉載!