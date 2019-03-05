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巴黎時裝周／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了

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▲巴黎時裝周／CHANEL 香奈兒 2019/20秋冬大秀。（圖／路透社）

▲香奈兒甫於晚間6點發表卡爾拉格斐的告別作，全場氣氛感傷。（圖／路透社）

記者張妤瑄／台北報導

卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）留下的香奈兒（CHANEL）遺作甫於台灣時間3／5傍晚6點發表，開秀前全場靜默1分鐘致意，接著放了一段卡爾過去訪問的獨白。沒有過於煽情的哀傷橋段，座位上的新聞稿夾入一張卡爾的手稿，上面畫有他與香奈兒女士並肩而行的身影，並寫著「The beat goes on.」象徵離開並未永恆，故事仍在延續的意義。

巴黎時裝周／CHANEL 香奈兒 2019/20秋冬大秀。（圖／翻攝godfreydeeny IG）

▲座位上的新聞稿中夾著一張卡爾手稿，是他與香奈兒女士並肩而行的畫面。（圖／翻攝godfreydeeny IG）

繼任的藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard），並無出場謝幕，將這個時刻獻給天上的卡爾，模特兒們出場謝幕時，更壓抑不住情緒的掉淚，看秀嘉賓也有許多人止不住地哭了。

▲巴黎時裝周／CHANEL 香奈兒 2019/20秋冬大秀。（圖／路透社）

▲謝幕時有模特兒忍不住哭了。（圖／路透社）

不過，卡爾的團隊用「很卡爾」的方式安慰大家，「嘿！別感傷，傳奇仍會繼續。」謝幕時放起大衛鮑伊（David Bowie）的〈Heroes〉象徵片刻即永恆，雖然時光匆匆，但帶領設計團隊36年的卡爾，精神永在。

不矯揉造作，從世界各地飛來巴黎觀秀的品牌嘉賓們，將深沈的感傷，化為秀後用久久不散的掌聲，送卡爾最後一程。

▲巴黎時裝周／CHANEL 香奈兒 2019/20秋冬大秀。（圖／路透社）

▲謝幕時有模特兒忍不住哭了。（圖／路透社）

巴黎大皇宮今日變身白雪紛飛的山間聚落，襯著白茫茫天空，揭幕卡爾與維吉妮維婭共同創作的2019／20秋冬系列，整體為剛柔並濟的輪廓，斜紋軟呢長版大衣再一次帥翻全場，直筒單排釦、雙排釦、傘狀廓形、腰部繫帶款等，配上厚底登山靴、斜紋軟呢紳士帽，優雅的紳士態度浪漫又灑脫。

▲巴黎時裝周／CHANEL 香奈兒 2019/20秋冬大秀。（圖／路透社）

▲巴黎時裝周／CHANEL 香奈兒 2019/20秋冬大秀。（圖／路透社）

▲大衣是本季服裝看點之一。（圖／路透社）

招牌斜紋軟呢面料，秋冬多了許多變化，包括千鳥格紋、蘇格蘭格紋、大方塊格紋、紛飛雪花的圖騰，另有人字紋或仿羔羊皮毛織品等，上衣則以縫線飾邊與菱格紋壓紋裝飾。

呼應場景的北歐氣息，針織上衣繡有高地民族圖騰水晶鑲飾毛衣，或是山形圖騰開襟衫呈現。羽絨外套配款版斜紋軟呢格紋長褲，拉鍊滑雪裝用三色斜紋軟呢，還有可放入滑雪通行證的拼貼口袋，細節依舊精彩。

▲巴黎時裝周／CHANEL 香奈兒 2019/20秋冬大秀。（圖／路透社）

▲巴黎時裝周／CHANEL 香奈兒 2019/20秋冬大秀。（圖／路透社）

▲巴黎時裝周／CHANEL 香奈兒 2019/20秋冬大秀。（圖／路透社）

▲高地民族圖騰讓圖案更豐富，滑雪裝、登山靴是本季重點單品。（圖／路透社）

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裙子或洋裝用白色雪紡面料，打造輕盈感，雙C Logo纜車印花，高領或荷葉邊款式，隨著身體曲線飄揚，姿態柔美。最後，雪球變成禮服，胸前用白色和金色樹酯玻璃飾片刺繡展現雪花紛落的景象，層次堆疊展現細膩工藝，再次讓人嘆為觀止。

▲巴黎時裝周／CHANEL 香奈兒 2019/20秋冬大秀。（圖／路透社）

▲巴黎時裝周／CHANEL 香奈兒 2019/20秋冬大秀。（圖／路透社）

▲雪紡材質讓秋冬服裝更具輕盈感。（圖／路透社）

2019／20秋冬大秀謝幕後，卡爾拉格斐的36年香奈兒時代正式宣告終結。但就像謝幕曲〈Heroes〉歌詞說的即使卡爾塑造的絢爛「just for one day」，但「 for ever and ever」，片刻即永恆。

▲配著〈Heroes〉感受現場氣氛。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

巴黎時裝周, 時裝周, PFW, 香奈兒, CHANEL, FW19, 2019秋冬, 女裝, 卡爾拉格斐, Karl Lagerfeld, 維吉妮維婭, Virginie Viard
fashion.net

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