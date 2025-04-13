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老饕必吃牛肉麵名單！6家排隊名店　紅燒、清燉一次滿足

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文／MENU美食誌

牛肉麵是台灣最具代表性的美食之一，小編嚴選六家牛肉麵店家，還不快把你的美食地圖標記起來！

老山東牛肉麵
台北市／萬華區

連續7年獲得米其林必比登的老山東牛肉麵，提供湯麵、乾麵、水餃和小菜，辣椒、蔥、酸菜等配料可自行取用，推薦有著淡淡牛大骨香味的牛肉家常麵。

▲老山東牛肉麵。（圖／美食客Yupei Hong提供）

天下三絕麵食館
台北市／大安區

裝潢走高質感路線，是許多政商名流指定的聚會餐廳，湯頭使用紅棗、黃耆、枸杞熬製，推薦炸排骨、天下三絕牛肉麵、半筋半肉＋番茄、油燜苦瓜和千張茄子。

▲天下三絕麵食館。（圖／資料擷取自美食客hanting_su）
廖家牛肉麵
台北市／中山區

主打以湯頭熬煮牛骨的白湯，雖是清燉湯頭，卻帶點紅燒的香氣，酸菜、辣椒、蒜頭皆是免費的配料，除了牛肉麵，牛肉、豆乾、月亮（膝軟骨）也十分推薦。

▲廖家牛肉麵。（圖／美食客gina提供）

張家清真黃牛肉麵館
台北市／中正區

位於西門町商圈附近，店內供應的食物都有經過清真認證。湯頭以牛肉與牛骨熬煮，加湯加麵不加價，推薦紅燒三寶牛肉麵、牛肉水餃和牛肉餡餅。

▲張家清真黃牛肉麵館。（圖／美食客JC.小凱提供）

宋記真善美牛肉麵
台北市／大安區

曾獲得台北國際牛肉麵節五星評鑑，店內裝潢為木質色調中式風格，主打紅燒和清燉兩種風味，推薦清燉牛肉麵、怪味拌麵和滷味拼盤。

▲宋記真善美牛肉麵。（圖／美食客Hope提供）

18冠軍牛肉麵
台北市／大安區

曾獲選牛肉麵節紅燒組冠軍，原是夜店room18裡的員工宵夜，湯頭以牛大骨、牛小排骨熬煮8個小時，推薦招牌香辣炸雞翅、紅燒牛肉麵和招牌百菇雞湯麵。

▲18冠軍牛肉麵。（圖／美食客紅色の美食人生提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 牛肉麵, 美食, 老饕

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