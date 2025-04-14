心情不好就找ChatGPT？年輕人陷「AI情感依賴症」習慣後還能回到現實嗎

文／人物誌

在AI無所不在的時代，橫空出世的ChatGPT，掀起了一連串熱潮話題。從過年的刮刮樂選號到近期的吉卜力圖片生成，都可以感受到ChatGPT的影響力比想像中的大。

而我們對它的依賴程度也遠超預期，尤其是情感層面。

最近在社群中，可以看見越來越多年輕人會與ChatGPT聊天甚至還會尋求慰藉。多數人的反饋幾乎都是覺得自己「被理解」了，我們不用太過用力的解釋自己的想法，它就可以讀懂我們的靈魂，大概這是現實生活中比較難獲得的，而這現象也被稱為「AI情感依賴症」。

▲《難哄》劇照。（圖／微博，下同）

「數位陪伴」是毒藥還是解藥？

從各種使用者的反饋中，我們可以觀察到，其實人們真正渴求的還是情感中的支持與理解。

AI被訓練成能夠模擬人類的說話方式，加上它原先的優勢，可以快速透過大數據分析使用者的問題，給予適當的解決方法，再用理性與正向的表達方式安慰使用者，這種「即時且無壓力」的對話體驗，正好回應了現代人對理解與共鳴的渴望。

然而這個「數位陪伴」是毒藥還是解藥？答案還是得回到人類的使用方式。我們在AI中獲得的情感依賴會不會影響生活中的人際關係？是我們該省思的。

習慣了AI的溫柔回應，我們還能回到現實中嗎？

AI能模仿人類，而我們卻不能。身為人類，我們無法像它一樣穩定且平靜的回應對方，甚至常常失去耐心。不管是誰，在現實生活中都只能小心翼翼的處理與人相處時的情緒與反應。

這也是為什麼會有「AI情感依賴症」出現的原因。當AI成為情緒陪伴者，用最溫柔的方式接住破碎的心，我們是否會習慣這樣完美又無條件的支持，接著開始無法接受現實生活中的不完美溝通？當這個「情感模擬器」能夠滿足多數人的情緒需求，人與人間的關係是否會變得更疏離？

這類的現實問題是我們需要思考的。雖然目前還無法斷定「AI情感依賴症」是未來需要共存的議題或是短時間的流行趨勢，但當有意識到自己有依賴傾向時，還是需要設定退場機制，將自我拉回現實中，適度的與身邊的人互動，哪怕溝通的不完美，至少彼此都是真正有溫度的存在。

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