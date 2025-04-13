你昨天睡得好嗎？台灣消費者渴望「睡個好覺」　助眠商品搶商機

▲「好的睡眠」已成為台灣消費者的頭號大事。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

百貨專櫃保養彩妝業績下滑，但療癒助眠商品卻直線上升，由此可知現代人越來越注重睡眠這件事，「你昨天睡得好嗎?」儼然形成新一代問候語，隨著消費者需求，標榜助眠產品也如雨後春筍般冒出，反映台灣人的睡眠與身心靈健康議題需要被關注。

▲LUSH的甜睡時光鎂鹽按摩芭賣到一度缺貨。

睡眠本來就很重要，而正式被大眾關注，可從去年LUSH的甜睡時光鎂鹽按摩芭的熱潮說起，網友在Threads分享使用助眠心得，這篇推文竟讓鎂鹽按摩芭讓全台9間門市在短短2天內售罄、銷售成績比去年正成長 6 倍以上外，由此可知現代人對於「睡好」的渴望。

於是各式助眠商品紛紛出籠，像是噴在枕頭上，以草本精油幫助睡眠的枕香噴霧、泡澡搭配的浴油，甚至是SPA推出專門幫助入睡的舒壓好眠療程，就連內衣品牌都祭出助眠的內衣，只要和睡眠扯上關係，都頗受消費者青睞，至於是否有達到舒眠功能，就因個人感受而異了。

▲尼爾氏NYR 靜眠枕頭噴霧，45ml，830元。

▲bamford 甯靜浴油，125ml，3,900元。

▲東森自然美推出頭等舒壓好眠護理課程。

▲EASY SHOP也祭出鋅石墨烯睡眠內衣。

針對睡眠問題，陳姿瑾諮商心理師也提供舒眠養成3步驟可供參考。

1. 察覺自身的睡眠狀況

睡眠時數並非評估睡眠品質的唯一條件，因為每一個人所需的睡眠時間都不相同。「睡醒時有沒有充飽電的感覺？」是自我判斷睡眠品質最簡單的方法，體察自己的身體與心理感受，自我療癒的過程便隨之展開。

2. 找到影響睡眠品質的原因

心理壓力等因素之外，也必須同步檢視生理因素，例如長期因為筋膜炎而睡不好，建議先行改善身體的疼痛，例如尋求物理治療、或是換一張適合自己身體的床墊。

3. 打造舒眠環境

睡前時光可以藉助天然精油的療癒香氣，幫助身心徹底放鬆，營造舒適好眠情境。例如使用沉靜的乳香、穩定而堅毅的黑雲杉、平易近人的薰衣草，串聯成為迷人的複方精油。使用紓壓精油配方的沐浴用品或是枕頭香氛，都是簡易上手的好方法。