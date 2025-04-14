星巴克4／14連7天狂發「買一送一券」　2個條件就可拿

▲星巴克針對會員，推出消費送買一送一券優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克旗下星禮程會員邁入第9年，近期也針對忠誠會員推出優惠活動，從今（4／14）起至4／20一連七天，星禮程會員消費不限金額，即可獲得大杯以上買一送一回饋一次，而優惠飲品幾乎涵蓋所有門市現作品項，動員會員回家喝咖啡。伯朗咖啡館4月每周一針對會員，推出每日、美式咖啡買一送一優惠，記得持Lounge卡消費才可享回饋。

星巴克4／14起至4／20推出「星禮程-九年星光 暖星同行【好友分享】」活動，活動期間會員於門市消費，或使用APP行動預點服務，單筆結帳不限金額，即可獲贈大杯以上好友分享回饋券1次，每次消費獲贈一次，每帳號最多限獲贈3次。

其優惠券兌換期限為獲券日＋7天，使用期間為每日上午11點至晚上8點，憑券至全台星巴克門市購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，並限當場一次領取。使用日期依回饋上顯示的到期日為準，兌換時請出示隨行卡或星巴克APP感應核銷。

優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。此外除機場管制區之外，全台門市都可適用，僅不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點與星送禮。



伯朗咖啡館4月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。