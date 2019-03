巴黎時裝周／卡爾告別香奈兒！　雪地秀粉感傷

▲香奈兒將巴黎大皇宮改造成雪地場景。(圖/翻攝香奈兒粉絲專頁)



記者張妤瑄/台北報導

巴黎時裝周重頭戲登場,「時尚老佛爺」卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)的香奈兒(CHANEL)告別作表訂在台灣時間今(3/5)傍晚5點半登場,目前大秀尚未正式開始,但官方已釋出此次秀場照片,是一片白茫茫的雪景,雪地中有幾座小木屋樹立其中。

巴黎大皇宮變身雪地,讓人再一次驚嘆。只是,這一回謝幕將不再有卡爾的身影,領軍36年的靈魂人物從2月19日宣告謝幕,這一別,就是永遠,對品牌與粉絲來說都相當痛心。

▲卡爾告別作:香奈兒2019秋冬系列即將正式開走。



在全球時尚圈都沈浸在感傷氣氛的同時,有粉絲留言打氣「Karl and Coo might be so proud.(卡爾與香奈兒絕對會很驕傲)」。

卡爾操刀的最後一個系列主題是「CHANEL in the Snow」,由他與愛將維吉妮維婭(Virginie Viard)共同設計而成。

▲卡爾拉格斐與左右手維吉妮維婭。

