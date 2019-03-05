巴黎時裝周／卡爾告別香奈兒！　雪地秀粉感傷

▲香奈兒將巴黎大皇宮改造成雪地場景。（圖／翻攝香奈兒粉絲專頁）



記者張妤瑄／台北報導

巴黎時裝周重頭戲登場，「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）的香奈兒（CHANEL）告別作表訂在台灣時間今（3／5）傍晚5點半登場，目前大秀尚未正式開始，但官方已釋出此次秀場照片，是一片白茫茫的雪景，雪地中有幾座小木屋樹立其中。

巴黎大皇宮變身雪地，讓人再一次驚嘆。只是，這一回謝幕將不再有卡爾的身影，領軍36年的靈魂人物從2月19日宣告謝幕，這一別，就是永遠，對品牌與粉絲來說都相當痛心。

▲卡爾告別作：香奈兒2019秋冬系列即將正式開走。（圖／翻攝香奈兒粉絲專頁）



在全球時尚圈都沈浸在感傷氣氛的同時，有粉絲留言打氣「Karl and Coo might be so proud.（卡爾與香奈兒絕對會很驕傲）」。

卡爾操刀的最後一個系列主題是「CHANEL in the Snow」，由他與愛將維吉妮維婭（Virginie Viard）共同設計而成。

▲卡爾拉格斐與左右手維吉妮維婭。（圖／CFP）

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