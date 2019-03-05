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巴黎／34歲許瑋甯辣壓23歲Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程

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▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2019/20秋冬系列秀場嘉賓。（圖／翻攝微博）

▲卡爾拉格斐操刀的最後一季香奈兒於剛剛發表。（圖／翻攝C-Oli微博）

記者張妤瑄／台北報導

主宰時尚圈半世紀的「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）操刀的最後一季香奈兒：2019/20秋冬系列，甫於剛剛發表完畢，身為品牌大使的台灣女星桂綸鎂、許瑋甯均到現場觀秀，參與這個具有時代性意義的一刻，兩人對於「飄著雪」的雪地大秀都印象深刻。

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2019/20秋冬系列秀場嘉賓。（圖／翻攝許瑋甯IG）

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2019/20秋冬系列秀場嘉賓。（圖／翻攝微博）

▲台灣女星許瑋甯、桂綸鎂都到場看秀。（圖／翻攝許瑋甯IG、桂綸鎂官方粉絲團微博）

朝聖這場秀的明星嘉賓眾多，包含南韓品牌大使Jennie、大陸女星宋茜、超模劉雯、「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）等人，力挺卡爾的遺作，讓感傷化為滿滿的掌聲告別卡爾。

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2019/20秋冬系列秀場嘉賓。（圖／翻攝微博）

▲大陸品牌大使劉雯也到現場擔任觀秀嘉賓。（圖／翻攝微博）

韓團BLACKPINK團員Jennie，有「行走的香奈兒」之稱，過去她總能將香奈兒搭出新花樣，用青春辣妹的模樣驚豔四座，不過這位23歲人氣韓星，這回辣度輸給34歲的台灣女星許瑋甯。

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許瑋甯雖然穿著黑色斜紋軟呢外套出席看秀，但不吝露出好身材，胸前一片雪白肌膚，雖不裸露但也是微辣尺度，性感度直壓23歲嫩妹。

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2019/20秋冬系列秀場嘉賓。（圖／翻攝許瑋甯IG）

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2019/20秋冬系列秀場嘉賓。（圖／翻攝微博）

▲許瑋甯小辣性感度壓倒Jennie。（圖／翻攝許瑋甯IG、FashionWeek微博）

關鍵字：

巴黎時裝周, 時裝周, PFW, 香奈兒, CHANEL, FW19, 2019秋冬, 女裝, 卡爾拉格斐, Karl Lagerfeld, 許瑋甯, 桂綸鎂, 宋茜, 劉雯, 暮光女, 克莉絲汀史都華, Kristen Stewart
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