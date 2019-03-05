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巴黎時裝周／楊丞琳戴13萬耳環裝酷　踩場GIVENCHY

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▲GIVENCHY甫於巴黎時裝周發表2019秋冬女裝。

記者張妤瑄／台北報導

幾乎已成為巴黎時裝周固定咖的楊丞琳，早早就宣告要飛往時裝周，這回專程飛去挺GIVENCHY（紀梵希）2019秋冬女裝秀，機場時尚露美腿，到了秀場她換上俐落褲裝，展現妹子多變模樣。

▲巴黎時裝周／GIVENCHY 紀梵希 2019秋冬女裝秀：楊丞琳。（圖GIVENCHY提供） ▲巴黎時裝周／GIVENCHY 紀梵希 2019秋冬女裝秀：楊丞琳。（圖GIVENCHY提供）

▲楊丞琳機場時尚露美腿，看秀穿搭穿褲裝展現個性美。（圖／品牌提供）

楊丞琳秀場穿搭中耳垂上那對超大耳環，一對要價新台幣13萬5,500元，與手上13萬6,000元的WHIP包僅差500元，價格讓人咋舌，但造型效果倒是十足。

▲巴黎時裝周／GIVENCHY 紀梵希 2019秋冬女裝秀：楊丞琳。（圖／翻攝楊丞琳IG）

▲巴黎時裝周／GIVENCHY 紀梵希 2019秋冬女裝秀：楊丞琳。（圖／翻攝楊丞琳IG）

▲楊丞琳搭在秀場配戴的耳環要價破新台幣13萬。（圖／翻攝楊丞琳IG）

GIVENCHY藝術總監Clare Waight Keller以亞當與夏娃為主角創作新系列，以冬日伊甸園為主題，大秀場地就選在法國國家植物園，帶領大家前往充滿神秘與誘惑的伊甸園內探索。

服裝輪廓主要採用圓渾與俐落的結構交錯，兼領西裝搭配渾圓大肩線，既有堅毅的力量，又飽含復古優雅格調。

▲巴黎時裝周／GIVENCHY 紀梵希 2019秋冬女裝秀：楊丞琳。（圖GIVENCHY提供）

▲巴黎時裝周／GIVENCHY 紀梵希 2019秋冬女裝秀：楊丞琳。（圖GIVENCHY提供）

▲圓潤的肩線是打造女人力與優雅的關鍵。（圖／品牌提供）

溫柔的模樣也是獨立女人的另一面向，Clare Waight Keller可沒忘了這點，呼應植物園場地，野生花卉、動物圖案的印花、貝殼細節等，也穿插在系列之中，有些沈靜在黑白冷色調中，有些則在亮色系的花園場景中綻放，但唯一不變的是，透過植物圖騰，確確實實形塑出浪漫女人姿態。

▲巴黎時裝周／GIVENCHY 紀梵希 2019秋冬女裝秀：楊丞琳。（圖GIVENCHY提供）

▲巴黎時裝周／GIVENCHY 紀梵希 2019秋冬女裝秀：楊丞琳。（圖GIVENCHY提供）

▲巴黎時裝周／GIVENCHY 紀梵希 2019秋冬女裝秀：楊丞琳。（圖GIVENCHY提供）

▲冬日伊甸園的主題，少不了花卉、植物、動物等元素。（圖／品牌提供）

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圓弧形的肩線是本季重點，圓潤飽滿充滿女人味，除了在正裝平衡力量與優雅的美感之外，也以花苞泡泡袖模樣出現，洋裝有了如此柔美的線條後，呈現出令人意想不到的可愛感；晚裝則加入男裝元素，用黑白色系平衡剛強的氣息，讓女人舉手投足之間多了點溫柔。

▲巴黎時裝周／GIVENCHY 紀梵希 2019秋冬女裝秀：楊丞琳。（圖GIVENCHY提供）

▲巴黎時裝周／GIVENCHY 紀梵希 2019秋冬女裝秀：楊丞琳。（圖GIVENCHY提供）

▲巴黎時裝周／GIVENCHY 紀梵希 2019秋冬女裝秀：楊丞琳。（圖GIVENCHY提供）

▲巴黎時裝周／GIVENCHY 紀梵希 2019秋冬女裝秀：楊丞琳。（圖GIVENCHY提供）

▲巴黎時裝周／GIVENCHY 紀梵希 2019秋冬女裝秀：楊丞琳。（圖GIVENCHY提供）

▲花朵元素以花苞形狀呈現在袖子設計上。（圖／品牌提供）

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巴黎時裝周, 時裝周, PFW, 2019秋冬, FW19, 楊丞琳, 時尚穿搭, 機場時尚, GIVENCHY, 紀梵希, Clare Waight Keller
fashion.net

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