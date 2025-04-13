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超實用！「5個方法」教你提升財運　稍微破財讓錢流動起來

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▲▼「5個方法」教你提升財運。（圖／Unsplash）

▲吸引財富上門有撇步。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

什麼都漲，就是薪水不漲，錢變得越來越小，為你提供提升財運的5個實用秘訣，結合生活習慣與風水觀念，幫助你更順利吸引財富能量。

#整理居家環境，尤其是入口處與財位

財神喜歡乾淨整潔的地方。大門是氣場進出的關鍵，保持門口明亮、無雜物，有助於迎財進門。建議可以在家中「財位」（大門對角線45度處）放置招財植物如富貴竹、發財樹，增強財氣。

▲▼「5個方法」教你提升財運。（圖／Unsplash）#養成記帳習慣，錢才願意靠近你

清楚掌握收支，不只是理財的基礎，也是一種對金錢的尊重。錢喜歡有規律、有計畫的人。

#穿搭或配戴招財色系或飾品

依照個人五行，穿著對應顏色可以補運。例如：五行缺金的人可多用白色、金色；缺木可穿綠色、青色，平時也可佩戴黃水晶、金飾等象徵財富的飾品。

▲▼「5個方法」教你提升財運。（圖／Unsplash）

#稍微「破財」反而能轉運

有時適度花錢（如請客、捐款、學習投資知識）能讓錢流動起來，不易卡死，避免「死財」。記得要用在對的地方，讓錢幫你創造更多價值。

#學會感恩與正向思考，創造財富磁場

對現有收入與生活保持感恩，可以吸引更多好運進來。負面想法會阻礙財富能量流動。每天早上默念3件值得感謝的事，持續21天，能有效提升整體運勢。

關鍵字：

財運, 風水, 生活, 財富, 感恩

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