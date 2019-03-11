CK大規模裁員100人　喊話不做高級成衣了

▲CALVIN KLEIN宣布不做高級成衣系列CALVIN KLEIN 205W39NYC。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／外電報導

美國時尚品牌CALVIN KLEIN（CK）宣布放棄高級成衣系列CALVIN KLEIN 205W39NYC，且關閉米蘭辦公室，解散紐約與米蘭的團隊，共裁員約100人，且高級成衣系列的總裁Michelle Kessler-Sanders也離任，僅有CEO Steve Shiffman留任，品牌內正處於動蕩期。

▲Raf Simons於2018年12月底離開CALVIN KLEIN。（圖／翻攝CALVIN KLEIN IG）



去年（2018）12月底，原CALVIN KLEIN創意總監Raf Simons在合約還有8個月時提早離任，傳雙方不歡而散，雖當時母公司PVH集團曾表示要為高端系列205W39NYC改名且制定新方向，但財報數字不理想，讓CALVIN KLEIN決定走回頭路，從商業角度為優先考量。

Raf Simons從法國精品DIOR（迪奧）離職後，轉入CALVIN KLEIN麾下，上任後就大刀闊斧為品牌改名，並用設計能量帶領CALVIN KLEIN 205W39NY走向更高端與藝術化的形象，上任兩年以來在時尚圈可說大受好評。

▲Raf Simons上任首年，時尚圈拍手叫好，業績也有增長。（圖／品牌提供）



雖首年財報成長，集團年收也靠CALVIN KLEIN這隻金雞母，逼近90億美金，但在2017年下半年急轉直下，業績表現欠佳，甚至利潤大跌。

PVH董事長Emanuel Chirico對外表示：「無論設計的時尚度與價格，我們都走得太遠太快了。」他補充：「Raf Simons加入後，大部份產品銷量表現良好，但成衣系列產品因定價太高，超出TA承受範圍。」

▲Raf Simons將CK帶往更高端與藝術的境界。（圖／翻攝CALVIN KLEIN IG）



Raf Simons將CALVIN KLEIN從「中高端」帶向「高高端」，就結果層面來看商業與設計腳步不一，且更加凸顯了設計與商業的矛盾性，導致令人惋惜的局面。

少了高級成衣系列，今年（2019）2月CALVIN KLEIN也缺席紐約時裝周，如今宣布高級成衣不做了。未來，CALVIN KLEIN會走向什麼局面，全時尚圈都在盯著看。

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不過業界也有評論，若PVH沒有耐心等設計師，純從商業角度出發，為「利潤」放棄高級成衣，CK只會更加「貶值」。

▲2017年底，財報數字持續低迷，讓老闆不滿意，Raf Simons合約未滿就閃人。（圖／品牌提供）