fb ig video ETtoday search mobile

CK大規模裁員100人　喊話不做高級成衣了

> >

▲▼CALVIN KLEIN。（圖／CALVIN KLEIN提供）

▲CALVIN KLEIN宣布不做高級成衣系列CALVIN KLEIN 205W39NYC。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／外電報導

美國時尚品牌CALVIN KLEIN（CK）宣布放棄高級成衣系列CALVIN KLEIN 205W39NYC，且關閉米蘭辦公室，解散紐約與米蘭的團隊，共裁員約100人，且高級成衣系列的總裁Michelle Kessler-Sanders也離任，僅有CEO Steve Shiffman留任，品牌內正處於動蕩期。

▲CALVIN KLEIN主帥Raf Simons離任。（圖／翻攝CALVIN KLEIN IG）

▲Raf Simons於2018年12月底離開CALVIN KLEIN。（圖／翻攝CALVIN KLEIN IG）

去年（2018）12月底，原CALVIN KLEIN創意總監Raf Simons在合約還有8個月時提早離任，傳雙方不歡而散，雖當時母公司PVH集團曾表示要為高端系列205W39NYC改名且制定新方向，但財報數字不理想，讓CALVIN KLEIN決定走回頭路，從商業角度為優先考量。

Raf Simons從法國精品DIOR（迪奧）離職後，轉入CALVIN KLEIN麾下，上任後就大刀闊斧為品牌改名，並用設計能量帶領CALVIN KLEIN 205W39NY走向更高端與藝術化的形象，上任兩年以來在時尚圈可說大受好評。

▲▼CALVIN KLEIN。（圖／CALVIN KLEIN提供）

▲Raf Simons上任首年，時尚圈拍手叫好，業績也有增長。（圖／品牌提供）

雖首年財報成長，集團年收也靠CALVIN KLEIN這隻金雞母，逼近90億美金，但在2017年下半年急轉直下，業績表現欠佳，甚至利潤大跌。

PVH董事長Emanuel Chirico對外表示：「無論設計的時尚度與價格，我們都走得太遠太快了。」他補充：「Raf Simons加入後，大部份產品銷量表現良好，但成衣系列產品因定價太高，超出TA承受範圍。」

▲CALVIN KLEIN主帥Raf Simons離任。（圖／翻攝CALVIN KLEIN IG）

▲Raf Simons將CK帶往更高端與藝術的境界。（圖／翻攝CALVIN KLEIN IG）

Raf Simons將CALVIN KLEIN從「中高端」帶向「高高端」，就結果層面來看商業與設計腳步不一，且更加凸顯了設計與商業的矛盾性，導致令人惋惜的局面。

少了高級成衣系列，今年（2019）2月CALVIN KLEIN也缺席紐約時裝周，如今宣布高級成衣不做了。未來，CALVIN KLEIN會走向什麼局面，全時尚圈都在盯著看。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

不過業界也有評論，若PVH沒有耐心等設計師，純從商業角度出發，為「利潤」放棄高級成衣，CK只會更加「貶值」。

▲▼CALVIN KLEIN。（圖／CALVIN KLEIN提供）

▲▼CALVIN KLEIN。（圖／CALVIN KLEIN提供）

▲2017年底，財報數字持續低迷，讓老闆不滿意，Raf Simons合約未滿就閃人。（圖／品牌提供）

關鍵字：

CALVIN KLEIN, CK, CALVIN KLEIN 205W39NYC, Raf Simons
fashion.net

熱門文章

試・開箱／秦嵐背TORY BURCH藤編小包　裝旅遊好心情

楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美

SIHH 2019／IWC致敬傳奇噴火戰機　展開「世上最長的飛行」

李晶晶教妳墨鏡怎麼挑！粉色鏡片像腮紅、臉型不重要

珠寶買了就要戴！喬治傑生畫出完美蛋形　讓指間、耳際發光

Red Velvet Irene露腿征戰MIU MIU　艾兒芬妮深V到腰仙又辣

隋棠穿110萬元洋裝挺DIOR　 Selina靠網紗帽擺脫陰影

不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招

TIFFANY領先業界公開鑽石產地　證明「清白身家」

LIFE・經典／日建築師藤本壯介的「白樹」　在南法開枝散葉

ET Fashion

推薦閱讀

楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美

奧斯塔羅12星座一周運勢0311-0317　雙魚桃花降臨、天秤花錢消災

日本推特瘋傳「16色性格測驗」　珊瑚色愛家、黃色看人眼光很準

KAWS火大了！台中粉絲搶打卡的大公仔，竟是仿冒品 補充膠原蛋白不長肉　能讓你更年輕的5種低熱量食物 15歲Yuna申俞娜美貌太逆天！JYP四大女團忙內都是女神等級 叫你多和朋友出去玩　6個反常行為看似更愛你其實是偷吃徵兆　 全球最大星巴克旗艦店在東京！　4層樓高2100朵銅製櫻花樹快朝聖 小資族買錶新選擇！　MIT煙燻面盤好文青，IG輕鬆破百讚 《天空之城》媽媽團全是美魔女！私下顏值簡直美到逆天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面