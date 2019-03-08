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皇后霸氣無敵！秦嵐是超瘋「購物狂」　不試穿「想要就買」還包色

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▲快來看看秦嵐與古力娜扎的星座購物經。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／上海報導

「富察皇后」秦嵐、「新疆維納斯」古力娜扎今晚（3／7）為美國時尚品牌TORY BURCH在上海舉辦的活動站台，兩位巨星人氣超高，未現身時就有破百粉絲將現場擠爆，兩人亮麗登場後，更有粉絲不斷喊聲應援。

▲▼TORY BURCH DESTINATION ANYWHERE快閃店。（圖／翻攝秦嵐工作室微博） ▲▼TORY BURCH DESTINATION ANYWHERE快閃店。（圖／翻攝秦嵐工作室微博）

▲▼TORY BURCH DESTINATION ANYWHERE快閃店。（圖／翻攝古力娜扎工作室微博）

▲秦嵐、古力娜扎為TORY BURCH DESTINATION ANYWHERE活動站台，圍觀粉絲破百。（圖／翻攝秦嵐工作室、古力娜扎工作室微博）

▲▼TORY BURCH DESTINATION ANYWHERE快閃店。（圖／翻攝秦嵐工作室微博）秦嵐頂著微捲的浪漫髮型，穿著條紋洋裝登場，整體散發帶有度假感的愜意氣息。她透露，雖然是巨蟹座，但偏獅子座，買東西很獅子，有「購物狂」傾向，她是「看到就買、衝動性消費」的類型，早前已入手該牌春夏襯衫、洋裝，並說買衣服不試穿，「拿著就走」，還會包色。

▲▼TORY BURCH DESTINATION ANYWHERE快閃店。（圖／翻攝秦嵐工作室微博）

▲秦嵐自爆自己是購物狂，「喜歡就買」。（圖／翻攝秦嵐工作室微博）

「皇后」霸氣的購物舉動，讓尋常百姓聽了微傻眼，但秦嵐說：「但發現這樣不太好，慢慢年紀大一點，就會稍微節制一點。」不過即使本季已買兩件該牌新衣服，她還是不嫌多，隨即表示「還可以再看看有什麼更喜歡的，可以隨時入手。」

▲▼TORY BURCH DESTINATION ANYWHERE快閃店。（圖／翻攝秦嵐工作室微博） ▲▼TORY BURCH DESTINATION ANYWHERE快閃店。（圖／翻攝秦嵐工作室微博）

▲秦嵐雖說隨著年紀增長有節制，但依舊保留購物預算，能「隨時入手」。（圖／翻攝秦嵐工作室微博）

娜扎則穿著白底彩色蕾絲洋裝登場，輕盈氣息很有仙氣。相較於獅子座的「購物狂」秦嵐，金牛座的古力娜扎，或許較會精打細算？但娜扎笑說：「看情況吧！心情好，或是特別喜歡，可能不會有特別多的顧慮就想要入手。」比方說，今天搭配的Juliette帆布材質小包，就順利拐到巨星的心。

▲▼TORY BURCH DESTINATION ANYWHERE快閃店。（圖／翻攝古力娜扎工作室微博）

▲▼TORY BURCH DESTINATION ANYWHERE快閃店。（圖／翻攝古力娜扎工作室微博）

▲古力娜扎雖然是金牛座，但並非「精打細算」的類型。（圖／翻攝古力娜扎工作室微博）

古力娜扎說：「我很喜歡這種顏色與整個質感，它最好的地方就是很耐髒的料子，顏色又很百搭，穿正式的、休閒的都非常適合，大家也可以考慮一下（大笑）。」娜札真心推薦，講到自己都不好意思地大笑了。

▲▼TORY BURCH DESTINATION ANYWHERE快閃店。（圖／翻攝古力娜扎工作室微博）

▲娜扎對搭配的帆布小包很滿意。（圖／翻攝古力娜扎工作室微博）

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TORY BURCH今起～3／17在上海靜安嘉里中心，舉辦「DESTINATION ANYWHERE POP UP」隨心所行互動體驗展，是一間為期兩周的快閃店。走進店內，有許多互動式體驗讓人跟著設計師Tory Burch的腳步，展開旅行冒險；望遠鏡、拍照、翻牌小遊戲，讓人身歷其境享受旅行時的每個歡樂當下。

▲▼TORY BURCH DESTINATION ANYWHERE快閃店。（圖／翻攝秦嵐工作室微博）

▲▼TORY BURCH DESTINATION ANYWHERE快閃店。（圖／翻攝古力娜扎工作室微博）

▲DESTINATION ANYWHERE有許多互動式小遊戲，店裝還搬來真檸檬裝飾。（圖／翻攝秦嵐工作室、古力娜扎工作室微博）

關鍵字：

TORY BURCH, TB, 秦嵐, 富察皇后, 古力娜札, 時尚穿搭, SS19, 2019春夏, 女裝, , 星座, 獅子座, 金牛座, 購物狂
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