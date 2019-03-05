HOT・Stuff／孫芸芸衣帽間10年前老包　全都是2019最時尚夯包

▲孫芸芸身為知名時尚ICON，早就把經典老包找出來，搶先背一波。（圖／翻攝孫芸芸IG）



記者張妤瑄／台北報導

時尚會循環，經典歷久不衰，近年來許多過去響叮噹的夢幻包款，全都捲土重來，孫芸芸去年背著DIOR（迪奧）馬鞍包出街，就寫下「小時候有一樣的Saddle Bag」。

▲孫芸芸2018年9月背著DIOR馬鞍包趴趴走。（圖／翻攝孫芸芸IG）



問世18年，DIOR馬鞍包在去年又再度發光發熱，FENDI的Baguette包款推出22年，今年再次出現，孫芸芸又挖出衣帽間中10多年前買的兩款Baguette軟包，連好友游絲棋也忍不住留言「我也有這款」。

▲孫芸芸最近把10多年前買的Baguette找出來，用老包跟上新流行。（圖／翻攝孫芸芸IG）



如今，經典再次出土，變成最夯款式。買過的人趕緊找出來，沒有的人快點入手，因為歷久不衰的美麗設計，不會隨著時間而褪色。

以下就來盤點3款經典老包，鎖定一下最近要去衣櫃裡挖出來的包款有哪些。

【1】DIOR 馬鞍包（Saddle）

2000年問世的包款，由時任創意總監John Galliano設計而成，以馬鞍輪廓為主體，點綴CD字母，是當年超紅款式。絕跡多年後，2018年再度翻紅，聲勢漲到最高點。

▲DIOR Saddle馬鞍包，外型很有特色。（圖／翻攝孫芸芸IG）



【2】FENDI Baguette

▲FENDI Baguette包款重新回到主打行列。（圖／品牌提供）



Silvia Venturini Fendi在1997年推出的設計，至今已經有22年歷史，以法國長麵包Baguette為名，經典的包身線條點綴FF Logo釦飾，每季都不斷推出新款。2019年春夏，沉寂多年的Baguette從默默推陳出新的地位，又走上形象廣告主打，再度出線。

這回，還不快大方把Baguette背出來，老的設計如今買不到，新的設計有新鮮感，別想太多，背上就對了！

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【3】GUCCI 賈姬包（Jackie Bag）

▲GUCCI賈姬包（右）也重新出場。（圖／翻攝粉絲專頁）



賈姬包的前身是1958年推出的Bouvier Bag，當時的美國第一夫人賈桂琳甘迺迪多次背著亮相，讓它一戰成名，也成了GUCCI流傳半世紀的經典包。90年代時任創意總監Tom Ford在1999年又一次推出賈姬包，將這款經典帶向新一波高潮。

後來，前任創意總監Frida Giannini推出New Jackie Bag，將賈姬包延伸到不只肩背還有托特等新款。如今，現任創意總監再次推出一款花朵印花賈姬包，預備讓這款經典再次回溫。