Jennie單穿香奈兒針織衫耍辣　「只扣兩顆釦子」曬螞蟻腰

▲Jennie穿香奈兒針織衫辣翻美國。（圖／翻攝Jennie IG）



記者張妤瑄／台北報導

南韓大勢女團BLACKPINK受邀到美國演出，有「人間香奈兒」之稱的Jennie，再次用香奈兒（CHANEL）女裝穿出性感的全新境界，單穿針織衫，還「只扣兩顆釦子」大方曬螞蟻腰，把團員們都狠狠比下去，一出場就是最性感迷人的小腰精。

▲Jennie單穿香奈兒針織衫露腰，把團員們都比下去。（圖／翻攝私服街拍微博）



年僅23歲的Jennie，是香奈兒在南韓力捧的女星之一，很擅長將小香穿出自己的味道，年輕又有魅力，靠著這點拿下「人間香奈兒」的名號。

這回Jennie登上美國舞台的針織衫，共有6顆白色鈕釦，但她走偷吃步路線，只扣上中間兩顆釦子，露出訓練有素的零贅肉美人妖，在新年一開始為粉絲洗眼睛。

▲Jennie身材超好，單穿針織衫還只扣兩顆釦子，螞蟻腰一丁點贅肉都沒有，讓人超羨慕。（圖／翻攝Jennie IG）



實際上，Jennie從首爾仁川機場出境時，就穿著香奈兒的白色高領上衣現身，小小的Logo在胸前卻非常吸睛，簡單的毛衣造型也營造出私底下更加親和的感覺，拉近巨星與粉絲們的距離。

▲Jennie穿香奈兒白色高領毛衣飛出國，又穿這套去喝下午茶。（圖／翻攝Jennie IG）



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而後Jennie與成員們共度悠閒下午茶時間時，也穿著這件毛衣現身，在下午茶拍了許多網美萌照，笑得開心的可愛模樣，張張都意圖使人融化。

▲Jennie下午茶萌照，意圖使粉絲們看到融化，右為同團女星Lisa。（圖／翻攝Jennie IG）