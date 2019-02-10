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日本名醫狂鏟15公斤　秘密是午餐「吃優格」　

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▲▼優格。（圖／翻攝PEXELS）

▲優格讓日本名醫減肥15公斤。（圖／翻攝PEXELS）

編輯／Rose

爽爽過了9天年假，期間不斷地大吃大喝，山珍海味通通下肚，不胖一圈也難，因此過年後積極甩油就是必須的，該怎麼做呢？或許可以試試看「午餐優格」減肥法，日本醫學博士富永喜代曾經靠著這招狂瘦15公斤，開工後開始管住嘴，照著實施吧！

▲▼優格。（圖／翻攝PEXELS）

▲日本醫學博士富永喜代下定決心減肥後，中餐只吃優格。（圖／翻攝PEXELS）

日本富永疼痛科診所院長富永喜代，目前維持160公分、50公斤的標準身材，但其實學生時代他曾經胖達65公斤，畢業後進入醫院開始麻醉科醫生的職涯，壓力、熬夜種種原因讓他越來越不健康，長時間待在手術室，無法隨興上廁所也讓他有了便秘情形。

▲▼優格。（圖／翻攝PEXELS）

▲優格有極佳整腸效果，能有效改善便秘。（圖／翻攝PEXELS）

富永喜代下定決心減肥，他檢視自己的日常，飲食熱量夠，但營養不均衡，體脂增加、肌肉量少，缺乏維生素B1，導致下半身水腫的情況，且更容易疲勞。他的減肥計劃從飲食面著手，增加蛋白質的攝取量，但午餐只吃優格。建議想照著做的人，可選自己喜歡的口味與口感，但無糖的為佳。

▲▼優格。（圖／翻攝PEXELS）

▲建議選擇自己喜好的口味與口感為佳，這個減肥計劃才有維持下去的動力。（圖／翻攝PEXELS）

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富永喜代的早餐、晚餐以蛋白質為主，多吃蛋、奶、魚、肉、豆製品、乳製品，午餐則吃450克的無糖優格，既有飽足感，又能靠優格整腸，改善便秘問題。其餘正餐，透過多吃蛋白質增肌，提高基礎代謝率，有助於減肥。 

▲▼優格。（圖／翻攝PEXELS）

▲午餐吃優格，順便拍網美照，減肥也挺有趣。（圖／翻攝PEXELS）

關鍵字：

富永喜代, 醫生減肥, 減重, 甩肉, 減肥, 飲食, 減肥餐, 優格
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