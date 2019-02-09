獨自吃苦寵女友的星座男　水瓶今年可以直接嫁了～

▲妳的男友是把你捧在手心當作寶的類型嗎？（圖／示意圖／翻攝第三種魅力官網）



編輯／Rose

在家裡當掌上明珠，在愛情面前的妳是什麼角色呢？12星座中有3個星座的男生，為愛願意赴湯蹈火，把情人寵上天，捧在手中當作寶，快來看看妳的男人有沒有上榜，如果還沒脫單的人，今年就以找到這3個星座的男朋友為目標，誓死都要當男朋友心中的寶阿啊～

▲新年新目標，就是要找這3種星座的男人當另一半。（圖／示意圖／翻攝第三種魅力官網）



【天蠍男】

自己的女人受到委屈，立刻挺身而出，上刀山下油鍋都在所不惜。

天蠍男個性堅定有自信，在另一半受到委屈的時候，絕對第一個先站出來力挺，有多艱難都無法阻饒他想當另一半靠山的心情。

▲天蠍男隨時準備站出來挺自己人。（圖／示意圖／翻攝第三種魅力官網）



【水瓶男】

願為愛獨自吃苦，扛起一整個家。

水瓶男耐心程度有98分，不會輕易開口抱怨，愛另一半多過愛自己，也很願意承擔責任，如果要一起共度未來，他絕對會獨自吃苦，努力打拼，兩手撐起一個家。

▲水瓶男是攜手走進禮堂的絕佳人選。（圖／示意圖／翻攝第三種魅力官網）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

【金牛男】

幹勁十足，給人強大的安全感。

金牛男有埋頭苦幹的衝勁與耐力，隨時隨地對生活都充滿動力，吃苦也甘之如飴，寧願獨自吃苦，也不願累到另一半。

▲金牛男寧願自己累，也不願意妳累到。（圖／示意圖／翻攝第三種魅力官網）