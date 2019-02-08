誰比金牛座更會理財？　一輩子不缺錢星座TOP 5

▲新年新希望，賺大錢應該是每個人每年的願望。（圖／示意圖／翻攝福秀回來了官網）



編輯／Rose

新年新希望，「賺大錢」應該是大家的願望，但其實12星座內有些星座天生財運旺，基本上根本不缺錢，其中給人「超會省」印象的金牛座，居然才排第5名，快來看看排在金牛座前面的還有誰吧。搞不好，你就是那位幸運兒！！

第五名：金牛座

金牛座天生就多一根理財筋，開源節流的觀念根深蒂固在他們的心中，總是有完美理財計畫，加上個性愛享受，因此存更多、多享受完全就是他們的人生準則。只不過，金牛座偶爾會安於現狀，因此財運排在第五位。

▲金牛座天生內建理財基因。（圖／翻攝PEXELS）



第四名：獅子座

獅子們的好勝心，讓他們不甘居於人下，財富對他們來說就像衡量自己的標準，他們會使用所有會的技能收取財富的回報，藉此證明自己的能耐。不過要小心的是，獅子們的驕傲，心中的自負偶爾會影響判斷，會錯失機會。

▲獅子座個性好強，財富是衡量自己的價值的標準之一。（圖／翻攝PEXELS）



第三名：天蠍座

天蠍個性深謀遠慮，對於消息會全盤掌握，觀察情勢後才下手，因此在理財方面特別有一套，加上耐心與好強能支撐他們的持久度，即使中途跌倒，依然能微笑站起，常常是能笑到最後的人，也因此發財的機會比其他星座多很多。

▲天蠍座擅長運籌帷幄，會盤算的很仔細才下手。（圖／翻攝PEXELS）



第二名：處女座

處女座雖然膽小易怒，但他們卻是效率強大的一群，對所有事情吹毛求疵，縝密再縝密，加上擁有良好的推理頭腦、分析情勢的能力，在理財方面有屬於自己的一套見解。穩紮穩打的個性基礎，讓處女座很適合創業，能自己創造源源不絕的財源。

▲處女座吹毛求疵，適合創業。（圖／翻攝PEXELS）



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第一名：水瓶座

水瓶座的腦中世界常常不是一般人能理解的，很有自己的主見，對於財富也有偏執渴望，但水瓶們獲取財富的方法，常讓周圍的人嚇一跳，因水瓶愛好逆向操作，善於炒短線。加上，水瓶座對外界資訊獲取，走在很前面，擅長觀察政治、經濟情勢，能培養厲害的理財敏銳度，自然也有得到更多財運的機會。