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這些農曆生日月份自帶財運！正月天生王者、五月大老闆命格

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▲▼先熱情的清掃吧。（圖／翻攝先熱情的清掃吧JTBC官網）

▲不要以為農曆生日月份不重要，快來看看哪些月份出生的人，過年長尾巴後會越來越有錢吧！（圖／示意圖／翻攝先熱情的清掃吧JTBC官網）

編輯／Rose　

人的命運有部分真的是天注定，有些人生來就自帶偏財運，有些人就是天生好命，一輩子都是富貴人生，錦衣玉食，甚至還會越老越有錢，有些人就是天生勞碌命，一直處於白做工迴圈，想要大富大貴很難。

▲▼先熱情的清掃吧。（圖／翻攝先熱情的清掃吧JTBC官網）

▲有些人天生自帶富貴命，越老還會越有錢呢！（圖／示意圖／翻攝先熱情的清掃吧JTBC官網）

現代人都過國曆生日，但其實農曆生日對命運來說也很重要，全年中有三個農曆月份出生的人，自帶好運，越老會越有錢，比方說本月，農曆正月出生的人，就是一輩子繁華富貴、貴人簇擁的命。

▲▼先熱情的清掃吧。（圖／翻攝先熱情的清掃吧JTBC官網）

▲正月出生的人，一輩子貴人多多。（圖／示意圖／翻攝先熱情的清掃吧JTBC官網）

【農曆正月】

農曆正月在節氣中是春天未到、冬日未結的月份，此時出生的人個性有冷靜的一面，也有熱情的面貌，開朗大度的個性，是天生王者的命格，一輩子都是繁花似錦的命，貴人多多。

▲▼先熱情的清掃吧。（圖／翻攝先熱情的清掃吧JTBC官網）

▲正月：天生王者。（圖／示意圖／翻攝先熱情的清掃吧JTBC官網）

【農曆五月】

五月出生的人天生好命，男人能大富大貴，女人則福壽雙全。在夏季出生的他們，個性熱情，朋友多多，一輩子都挺順遂的，年輕時期積攢了一些能量後，到了中老年福份越來越外顯，此時期的他們通常都是老闆級別的人物，財運走高，投資收益也多，不想成功都難。

▲▼先熱情的清掃吧。（圖／翻攝先熱情的清掃吧JTBC官網）

▲五月：老闆級人物。（圖／示意圖／翻攝先熱情的清掃吧JTBC官網）

【農曆九月】

九月出生的人，一生中貴人不斷，天份促使他們贏在起跑點，才華滿點、能力過人，因此人緣非常好。事業上，一路都有貴人幫助；若走創業路，也有家中長輩關照，離成功只是一小段路的距離。步入中年，能力更狂，事業做大、財運爆發。

▲▼先熱情的清掃吧。（圖／翻攝先熱情的清掃吧JTBC官網）

▲九月：人緣超好、貴人超多。（圖／示意圖／翻攝先熱情的清掃吧JTBC官網）

關鍵字：

農曆, 生日, 農民曆, 2019農曆年, 過年
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