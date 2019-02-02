錢包選對顏色能旺財！用錯快換掉　擺脫月光

▲快來確認看看你錢包是不是能好好守財！（圖／翻攝ANYA HINDMARCH IG）



編輯／Rose

「錢包」跟你的個人財氣有關，很多人都知道錢最好放在長夾裡，好好的愛護錢，讓錢能夠「伸展」，對你個人的財運來說是比較好的。但許多人不知道，該選擇什麼錢包顏色才能旺財，而什麼顏色又盡量避免，以下就告訴你什麼顏色的錢包會大發！

其中，紅色是破財色，應盡量避免；而有在做投資理財的人，選擇黑色、金色為佳。新的年度，重新審視一下錢包的顏色吧！

紅色：赤字，代表血本無歸，很容易把錢花光無法存錢。

▲想用紅色錢包？不如選擇粉紅色更好，對女性來說象徵財源滾滾來，而這源頭會是男性！（圖／翻攝官網）



藍色：藍色代表水，用藍色錢包代表你的錢會像水一樣流走，守不住財。

黑色：沈穩顏色的代表，有守財效果，如果喜歡最小投資選這顏色的錢包，也有不輕易讓錢損失的意思。

▲CHANEL 2.55長夾，售價NT$37,300元。（圖／翻攝官網）



咖啡色：跟黑色有差不多效果，只是效力沒黑色那麼強。

▲LOUIS VUITTON拉鍊錢包，售價NT$37,200元。（圖／翻攝官網）



►想看更多時尚資訊的分享，請加入《ET FASHION》粉絲團

黃色：黃色象徵黃金、金錢，而且黃色、金色都是財氣代表色，是聚財的最好顏色，且對在做大投資的人來說，這顏色的錢包能助你一臂之力。

▲金色錢包能聚財。（圖／翻攝官網）



▲黃色之中，以暗黃為佳。BURBERRY長夾，售價NT$23,500元。（圖／翻攝官網）