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巴黎時裝周／買飲料省了塑膠袋～　巴黎世家要你用萬元包裝水壺

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▲巴黎世家屏棄在時尚圈橫著走的獨有街頭風格，本季有向高端區靠攏的意味。

記者張妤瑄／台北報導

巴黎時裝周期間近期靠搞怪作風在時尚圈橫著走的BALENCIAGA（巴黎世家）也發表2019秋冬系列新作，創意總監Demna Gvasalia不再像前期那樣將街頭瘋玩到極致，而是試圖走入高端世界。開秀首幾套就用黑色正裝配高跟鞋給人新印象，讓人嗅到逐漸脫離街頭感的味道。

▲巴黎時裝周／BALENCIAGA巴黎世家 2019秋冬系列大秀。（圖／BALENCIAGA提供）

▲開秀第一套就用黑色正裝配高跟鞋點題，走回正經乖乖牌精品風格。（圖／品牌提供）

Demna Gvasalia企圖用多元化的款式滿足人們日常活動每個瞬間，即便只是逛超市採購、騎摩托車通勤都應該有對應的打扮，引爆討論度的當屬「各式各樣的購物提袋」，最狂的是斜背在腰間的迷你尺寸。

▲巴黎時裝周／BALENCIAGA巴黎世家 2019秋冬系列大秀。（圖／BALENCIAGA提供）

▲幾乎稱霸全時尚圈的街頭風也不能拋棄，先前引爆話題的「類紙袋」皮包再度出爐，大大小小的尺寸都上台。（圖／品牌提供）

以往人們看到會想，這是手機包，但在BALENCIAGA秀場上它不是，它是一個水壺袋！

多麼寫實的日常，有多麼Old School，就有多實用，恰恰好還呼應了減塑愛地球的環保理念，買飲料背上BALENCIAGA的小提包就好。迷你包也趁此找到新朋友，不再只有手機是最佳搭擋。

▲巴黎時裝周／BALENCIAGA巴黎世家 2019秋冬系列大秀。（圖／BALENCIAGA提供）

▲牛皮紙色系、白色系提袋都來，遠遠看一眼，這不就是瘋狂購物後的模樣嗎？（圖／品牌提供）

靠著正裝點題，象徵踏回高端世界，但為了滿足「日常瞬間」，以「休閒混搭晚裝」為本季核心概念，街頭風格的款式也少不了，第8套開始亮色系T-Shirt、牛仔褲等日常配備再度出現，有一點這幾季人們熟悉的樣子。

▲巴黎時裝周／BALENCIAGA巴黎世家 2019秋冬系列大秀。（圖／BALENCIAGA提供）

▲走向高端區，也不能偏離街頭味，T-Shirt、牛仔褲仍是必備款。（圖／品牌提供）

輪廓上，強調寬鬆而硬挺的肩線及腰部寬鬆的水桶形線條，回歸到創辦人Cristobal Balenciaga的經典結構。

▲巴黎時裝周／BALENCIAGA巴黎世家 2019秋冬系列大秀。（圖／BALENCIAGA提供）

▲強調肩線、直筒腰身的結構，回到Cristobal Balenciaga的經典老味道。（圖／品牌提供）

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晚裝用和服輪廓的家居風格詮釋，亮麗的印花、寬鬆的剪裁，即使度過漫長一天後仍可整夜穿著，或是度過歡樂Party Night也能穿著一整天。另解構長洋裝線條，做出新的娃娃洋裝，腰線拉致胸線上，描繪著在派對上睡著的妹子們，經過瘋狂的一夜之後，隔天起來後的模樣。

▲巴黎時裝周／BALENCIAGA巴黎世家 2019秋冬系列大秀。（圖／BALENCIAGA提供）

▲巴黎時裝周／BALENCIAGA巴黎世家 2019秋冬系列大秀。（圖／BALENCIAGA提供）

▲巴黎時裝周／BALENCIAGA巴黎世家 2019秋冬系列大秀。（圖／BALENCIAGA提供）

▲晚裝用家居服的概念設計而成。（圖／品牌提供）

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