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如何優雅辭職？　3步驟不尷尬

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▲▼ 優雅辭職術 。（圖／翻攝UNSPLASH）

▲離職不尷尬，優雅轉身展現成熟大人風範。（圖／翻攝Unsplash，以下同）

Iliad／編輯

做出離開熟悉職場的決定不容易，提辭呈更是一門大學問，無論離職的原因為何，謹記「山水有相逢」，留給對方情面、也是為自己留得後路，按離職3步驟優雅轉身，更美好的未來在前方等著你。

▲▼ 優雅辭職術 。（圖／翻攝UNSPLASH）

▲面對面向直屬主管提辭呈可避免不必要的誤會。

第一步驟通知主管
離職前最忌諱到處放話，既然下定決心就勇敢提出吧！第一個應該告知對象就是直屬主管，若從其他要好同事洩想閃人的漏風聲更顯尷尬，不如直接面對面向上司提出辭呈，避免以通訊軟體簡訊告知，減少不必要的誤會，且應遵循公司離職規範，一般需要30天前提出。

▲▼ 優雅辭職術 。（圖／翻攝UNSPLASH）

▲決定離職後保持低調，減少同事間不必要的耳語。

第二步驟低調行事
不少人認為提出辭呈後，在公司工作的最後一個月其實如坐針氈，因為同事可能會開始耳語討論你的離職原因，反而不敢直接問當事人。這時不妨保持低調，統一離職的說法，別再把對公司的抱怨掛嘴邊，說給家人聽就好。

▲▼ 優雅辭職術 。（圖／翻攝UNSPLASH）

▲提辭呈後認真工作到最後一天，將負責的工作內容確實交接。

第三步驟確實交接
提辭呈後不是擺爛的開始，而應該認真工作到最後一天，跑離職手續的同時，也該將負責的工作內容確實交接，別留下爛攤子給同事們收拾。優雅的離職態度，展現成熟大人的風範，無論是在原業界或邁向嶄新領域，都能以好名聲繼續努力。

關鍵字：

辭職, 離職
fashion.net

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