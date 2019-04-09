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車勝元來了！　登台施中年花美男魅力　粉絲握到手超lucky

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▲▼ 車勝元。（圖／公關照）

▲車勝元應De Beers之邀來台，明將出席品牌台北101開幕活動。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

48歲「南韓中年花美男」車勝元到台灣了！他應鑽石品牌De Beers之邀，今傍晚搭乘大韓航空KE693班機抵達桃園機場，準備出席明日品牌活動。他一現身機場立刻引起粉絲搶拍，他報以微笑並揮手，還有粉絲幸運地與他握手，展現親切作風。

▲▼ 車勝元。（圖／公關照）

▲車勝元親切與粉絲握手。

不負中年花美男名號，車勝元的機場look精心打扮，戴上De Beers最具代表性的Talisman系列總值逾40萬元的2款戒指亮相，給足品牌面子。一款是Talisman 18K白金全鑲鑽戒環，以獨特鑿點金工鑲嵌鑽石原石、玫瑰式和圓形明亮式車工鑽石；另一款則為Talisman You & Me18K白金單鑽戒環5mm款式。

▲▼ De Beers。（圖／品牌提供）

▲車勝元戴De Beers Talisman 18K白金全鑲鑽戒環，365,000元。

車勝元與台灣相當有緣分，今已是他9年內第7度公開踏上寶島，晚間下榻台北信義區酒店，準備明出席De Beers台北101專賣店重新開幕暨高級珠寶展活動，他除了施展熟男魅力，更令人好奇他將以何種穿搭呈現頂級美鑽。會後他將直奔桃園機場回南韓，結束24時旋風寶島行程。

▲▼ De Beers。（圖／品牌提供）

▲車勝元戴的另一款Talisman You & Me 18K白金單鑽戒環53,000元。
 

關鍵字：

車勝元, De Beers
fashion.net

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