fb ig video ETtoday search mobile

香奈兒引領疊戴珠寶風潮　菱格紋手環再添新鮮貨

> >

▲▼ CHANEL。（圖／公關照）

▲綺拉奈特莉是COCO CRUSH系列珠寶的女主角。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

疊戴珠寶的流行風潮未歇，香奈兒（CHANEL）再為熱賣的COCO CRUSH系列珠寶添新成員，推出4款開放式窄版手環，不同材質可一起搭配佩戴，亦可與既有的手環疊搭，品牌珠寶大使英國女星綺拉奈特莉（Keira Knightley）即一次戴上4個新手環，露一手時尚。

▲▼ CHANEL。（圖／公關照）

▲綺拉奈特莉疊戴4個COCO CRUSH新手環。

香奈兒2015年推出以菱格紋圖騰為靈感的COCO CRUSH系列，菱格紋的設計來自熱愛馬術的香奈兒女士，發現騎師的夾克與馬鞍逛泛運用菱格紋以減少摩擦阻力，於是將此圖案運用在她的創作中，今日在服裝、2.55包、鞋履、彩妝與珠寶都可見此經典圖騰。

▲▼ CHANEL。（圖／公關照）

▲▼ CHANEL。（圖／公關照）

▲COCO CRUSH 18K白金鑲2顆鑽石的開放式窄版手環（上）178,000元，18K金手環139,000元。

COCO CRUSH系列運用金雕於18K金、白K金與品牌獨創的米色金上，呈現俐落的菱格紋路，上市以來已推出各式寬窄版戒指、耳環及手環，今年新增4款18K黃金、白金、Beige米色金或鑲嵌鑽石的開放式窄版手環，較過去的款式看起來更輕盈，前端的菱格紋開口更顯活潑。

▲▼ CHANEL。（圖／公關照）

▲許瑋甯日前出席香奈兒唇膏派對已搶先戴上COCO CRUSH新珠寶。

新款戒指則推出18K白金與黃金鑲嵌18顆明亮式切割鑽石的指間戒，雙色配搭相當搶眼；個性設計還有銬式耳骨環可供選擇，混搭18K Beige米色金、白金鑲鑽的組合，彰顯個性美。

▲▼ CHANEL。（圖／公關照）

▲▼ CHANEL。（圖／公關照）

▲COCO CRUSH指間戒（上）210,000元，18K Beige米色金與白金鑲嵌鑽石銬式耳骨環92,000元

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, COCO CRUSH
fashion.net

熱門文章

香奈兒引領疊戴珠寶風潮　菱格紋手環再添新鮮貨

設計師忙什麼／周裕穎大學刻苦「夜縫」　師生戀娶辣妹學生

懂・時尚／Marc Jacobs曾被開除又如何？走過30年時尚路

職‧訪／跨界做「包」仍有頑童心　公仔教父Michael Lau最怕長大

李曉涵不怕白色行李箱刮花　帶喬治傑生新歡旅行

2000元親自設計LONGCHAMP包　法國工坊製作2個月到貨

史上最水感！迪奧巨星唇膏推出超美24色，讓你絕不踩雷

香奈兒開幕趴！《鬼怪》金高恩露大腿　同場「阿使」李棟旭

風．LUXURY／宇舶表攻佔男人行頭！「皇金」錶配手環帥氣加倍

王大仁攜手UNIQLO　公開「內衣外穿」時尚法則

ET Fashion

推薦閱讀

楊謹華早餐吃一顆烤馬鈴薯與水煮蛋　簡單作法公開

李曉涵不怕白色行李箱刮花　帶喬治傑生新歡旅行

盧廣仲的職人襯衫好可愛　Paul Smith設計的

戀愛中渣男4特質大公開　中招快閃！ UGG毛毛涼鞋好Q　踩著度假去 亮・珠寶／30歲的小熊墜　成年撈6億美女網紅幸運物 忘記手搖飲和洗髮精！少買8件商品　擺脫月光族命運 好有女人味的夾腳拖～havaianas花布鞋登場 這個寶格麗戒指賣破200萬個！　吳亦凡搶先戴20周年版 木村拓哉一家超歡樂　造就最強星二代光希

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面