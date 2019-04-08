香奈兒引領疊戴珠寶風潮　菱格紋手環再添新鮮貨

▲綺拉奈特莉是COCO CRUSH系列珠寶的女主角。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

疊戴珠寶的流行風潮未歇，香奈兒（CHANEL）再為熱賣的COCO CRUSH系列珠寶添新成員，推出4款開放式窄版手環，不同材質可一起搭配佩戴，亦可與既有的手環疊搭，品牌珠寶大使英國女星綺拉奈特莉（Keira Knightley）即一次戴上4個新手環，露一手時尚。

▲綺拉奈特莉疊戴4個COCO CRUSH新手環。

香奈兒2015年推出以菱格紋圖騰為靈感的COCO CRUSH系列，菱格紋的設計來自熱愛馬術的香奈兒女士，發現騎師的夾克與馬鞍逛泛運用菱格紋以減少摩擦阻力，於是將此圖案運用在她的創作中，今日在服裝、2.55包、鞋履、彩妝與珠寶都可見此經典圖騰。

▲COCO CRUSH 18K白金鑲2顆鑽石的開放式窄版手環（上）178,000元，18K金手環139,000元。

COCO CRUSH系列運用金雕於18K金、白K金與品牌獨創的米色金上，呈現俐落的菱格紋路，上市以來已推出各式寬窄版戒指、耳環及手環，今年新增4款18K黃金、白金、Beige米色金或鑲嵌鑽石的開放式窄版手環，較過去的款式看起來更輕盈，前端的菱格紋開口更顯活潑。

▲許瑋甯日前出席香奈兒唇膏派對已搶先戴上COCO CRUSH新珠寶。

新款戒指則推出18K白金與黃金鑲嵌18顆明亮式切割鑽石的指間戒，雙色配搭相當搶眼；個性設計還有銬式耳骨環可供選擇，混搭18K Beige米色金、白金鑲鑽的組合，彰顯個性美。

▲COCO CRUSH指間戒（上）210,000元，18K Beige米色金與白金鑲嵌鑽石銬式耳骨環92,000元