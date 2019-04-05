亮・珠寶／30歲的小熊墜　成年撈6億美女網紅幸運物

▲義大利美女網紅Chiara Ferragni將Pomellato熊墜項鍊當幸運物佩戴。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者陳雅韻／台北報導

一年撈超過6億元台幣的義大利美女部落客Chiara Ferragni，是時尚圈有名的「帶貨王」，她私下常戴一條小熊項鍊，再疊搭多條項鍊創造層次感，原來可愛的小熊項鍊出自她代言的義大利珠寶品牌Pomellato（寶曼蘭朵）的設計，這個靈感源於泰迪熊的小熊鍊墜名叫ORSETTO，今年30歲。

▲1989年泰迪熊設計手稿與2019的設計對照，差異在於新版的一邊小熊耳變環圈。（圖／品牌提供，以下同）

早在Pomellato於1989年推出ORSETTO小熊鍊墜前，泰迪熊可愛溫暖的形象已深植人心，成為許多人童年的甜蜜回憶。泰迪熊的由來與美國第26任總統羅斯福有密不可分的關係，20世紀初他在密西西比州打獵時，拒絕射殺被駐守抓住並綁在樹上的熊，一幅政治漫畫重現了此場景，畫中的熊惹人憐愛，讓Morris Michtom以此發想設計出泰迪熊。

Pomellato將此著名的絨毛玩偶化為真實珠寶，運用K金形塑模樣超萌的小熊造型，於關節部件採用可活動的銜接設計，讓熊墜飾的四肢可自由活動，會隨著佩戴者身體律動會輕輕擺動，或佩戴者可在沉思時撫摸把玩墜飾，增添佩戴趣味。

▲30周年款熊鍊墜有不同尺寸供選擇（左起）109,500元、68,000元、45,400元。

30年來ORSETTO成為Pomellato最知名的設計，包括義大利女星Anna Galiena、歌手喬治男孩（）都曾在1995年戴上品牌中性粗獷的金鍊，搭配卡哇伊的小熊墜，衝突的搭佩法相當吸睛，成為此系列的經典穿搭照；今日則有時尚部落客Chiara Ferragni天天當幸運物戴著，與休閒穿搭或正式洋裝搭配都合宜，果然是最佳代言人。

▲義大利女星Anna Galiena（上）與手喬治男孩於1995年曾戴熊墜項鍊入鏡。

今年Pomellato以玫瑰金打造大、中、小3種尺寸的ORSETTO墜子，與1989年原創款相較，新版小熊的一邊耳朵變環圈，方便穿入項鍊或手鍊佩戴，因此戴上後小熊墜子則會呈現傾斜的角度，展現活潑調皮的一面，品牌另推出小熊眼睛與四肢爪子上鑲鑽的華麗款式，紀念此系列30周年生日。

▲眼睛與四肢鑲鑽的華麗版熊鍊墜，86,900元。