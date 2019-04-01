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小S露腿站台NICOLE+FELICIA　星友狂讚美

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▲▼ NICOLE+FELICIA小Ｓ 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲小S露美腿擔任Nicole + Felicia擔任開幕嘉賓。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣訂製禮服品牌NICOLE+FELICIA，就如兩位8年級生主理人張方瑜（Felicia）、張方綺（Nicole）姊妹檔一樣，很年輕，但已站穩腳步積極開拓市場，上周於上海半島酒店的專門店正式開幕，讓小S錯過女兒的舞蹈比賽，特別飛往上海為開幕活動站台，她一襲閃亮迷你裙裝大秀美腿，親自示範品牌除了白紗、禮服外，cocktail dress也很美。

▲▼ NICOLE+FELICIA小Ｓ 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ NICOLE+FELICIA小Ｓ 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Nicole + Felicia白紗與禮服風格浪漫、做工精緻。

NICOLE+FELICIA靈魂人物姊妹檔，是從事代工歐美高級訂製婚紗超過20年的蒂米琪婚紗第二代，兩人從美國柏克萊大學畢業後，2015年投入婚紗事業創立姊妹聯名品牌，短短4年間以浪漫的風格、精緻的做工吸引準新娘，女星簡嫚書結婚時的簡約氣質白紗，即出自NICOLE+FELICIA的設計。

▲▼ Nicole+Falicia 。（圖／品牌提供）

▲8年級生Nicole（右）與Felicia聯手創立訂製禮服品牌Nicole + Felicia。

除了婚紗，NICOLE+FELICIA也致力於禮服開發，讓女人在正式場合時，也有容易駕馭且深具氣勢的禮服。演藝圈女星因此在精品品牌外多了新選擇，包括昆凌、許瑋甯、容祖兒、鄧紫琪等，都多次選穿而獲得好評。

▲▼ NICOLE+FELICIA小Ｓ 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲昆凌（左）與許瑋甯出席公開活動時，都曾穿Nicole + Felicia的設計亮相。

品牌於2017年進駐台北晶華酒店，接到不少來自香港、大陸客人的訂製禮服需求，因此決定開拓市場，前進上海半島酒店，開設約80坪的專門店，品牌粉絲之一的小S出席開幕活動，她的評論只有一個字：「美！」讓好友林志玲、楊丞琳也都應聲喊「美」。

▲▼ NICOLE+FELICIA小Ｓ 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Nicole + Felicia前進上海，於上海半島酒店開設專門店。

關鍵字：

NICOLE+FELICIA, 小S
fashion.net

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