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蕭敬騰把Tiffany手鍊當項鍊戴　示範男人夯珠寶

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▲▼ Tiffany蕭敬騰 。（圖／品牌提供,翻攝Kellylin IG）

▲蕭敬騰慶生時將Tiffany HardWear系列手鍊當項鍊戴。（圖／翻攝Kellylin IG）

記者陳雅韻／台北報導

蕭敬騰前天在南港百坪豪宅度過32歲生日，壽星打扮不隨便，發揮巧思將Tiffany & Co. HardWear垂墜球形與鎖扣18K金雙圈手鍊當項鍊戴，他是此系列的忠實擁護者，還曾戴垂墜式球形18K金耳環亮相，示範男人戴珠寶也能很有型！

▲▼ Tiffany蕭敬騰 。（圖／品牌提供,翻攝Kellylin IG）

▲蕭敬騰將Tiffany HardWear垂墜球形與鎖扣18K金雙圈手鍊當項鍊戴，254,000元（圖／品牌提供）

Tiffany有多款珠寶深受男性顧客喜愛，蕭敬騰常戴的HardWear系列是其中的大熱門，設計靈感源自品牌古典珍藏庫的1971年中性風格手環，大量運用金屬鍊結展現酷味，再點綴球形或鎖扣墜飾，男、女都容易搭配。

▲▼ Tiffany蕭敬騰 。（圖／品牌提供,翻攝Kellylin IG）

▲蕭敬騰曾佩戴Tiffany HardWear 14mm垂墜式球形18K金耳環50,000元。（圖／喜鵲娛樂提供）

Tiffany T系列的T Square手環也是不分性別皆可佩戴的中性款，以字母T為主角，延伸出極簡線條展現摩登氣息，共有18K金、白金與玫瑰金款式，單戴或多個手環疊搭都能展現個性美。

▲▼ Tiffany蕭敬騰 。（圖／品牌提供,翻攝Kellylin IG）

▲Tiffany T Square手環共有18K玫瑰金（左起）、18K白金與18K金款式，單個 200,000元。（圖／品牌提供，以下同）

除了金屬線條強烈的作品易搭配，不少男士珠寶收藏家中意Tiffany的經典款胸針，別在西裝上頗有畫龍點睛的效果，例如著名珠寶設計師Jean Schlumberger設計的石上鳥胸針，下方大克拉的彩色寶石主石，可依喜好選擇；品牌招牌的蜻蜓胸針、以及近年來致力於保護大象而生的大象胸針，也是男士收藏焦點。

▲▼ Tiffany蕭敬騰 。（圖／品牌提供,翻攝Kellylin IG）

▲▼ Tiffany蕭敬騰 。（圖／品牌提供,翻攝Kellylin IG）

▲Jean Schlumberger海水藍寶石上鳥胸針（上），Enchant鉑金鑲鑽與藍寶石蜻蜓胸針363,000元。

關鍵字：

蕭敬騰, Tiffany & Co.
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