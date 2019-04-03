fb ig video ETtoday search mobile

這個寶格麗戒指賣破200萬個！　吳亦凡搶先戴20周年版

> >

▲▼寶格麗BVLGARI B.zero1 。（圖／品牌提供）

▲寶格麗代言人吳亦凡戴B.zero1 20周年系列珠寶，演繹大膽不羈的精神。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

無數名人愛戴、也是許多新人婚戒選擇的寶格麗（BVLGARI）B.zero1系列，今年迎來20周年，品牌特別推出銘刻羅馬數字「ＸＸ」的4款戒指、6款手環紀念20周年，代言人吳亦凡、超模Bella Hadid紛紛戴上最新款宣傳，引領流行風潮。

▲▼寶格麗BVLGARI B.zero1 。（圖／品牌提供）

▲超模Bella Hadid擔任B.zero1 20周年廣告女主角。

B.zero1系列靈感源自古羅馬競技場，螺旋線條由金屬環帶開始纏繞，結合寶格麗將招牌的Tubogas排氣管製作方法，再於頂部與底部鐫刻BVLGARI BVLGARI 標誌，打造出具建築美學且大膽前衛的珠寶，問世20年來，光是戒指已賣出兩百多萬個。

▲▼寶格麗BVLGARI B.zero1 。（圖／品牌提供）

▲B.zero1 20週年紀念版黃K金五環戒（由上至下）69,400元，白K金五環鑲鑽戒362,600元，玫瑰金五環戒69,400元。

期間品牌也曾與雕刻家Anish Kapoor 和已故建築師 Zaha Hadid合作，推出兩位特別版B.zero1系列。今年喜迎20周年，特別為Zaha Hadid生前設計的B.zero1 Design Legend設計傳奇系列，新增玫瑰金搭配黑色或白色陶瓷戒指、墜飾，玫瑰金手鐲也推出黑色陶瓷款與密鑲鑽石款，讓陣容更趨完整。

▲▼寶格麗BVLGARI B.zero1 。（圖／品牌提供）

▲B.zero1 Design Legend玫瑰金白陶瓷四環戒（上）78,800元，玫瑰金白陶瓷三環項鍊9萬1700元。

而20周年的紀念版本，將經典戒指重新詮釋，呈現密鑲美鑽的五環白K金材質的Tubogas戒指、五環未鑲鑽的白K金與黃K金戒，以及首度推出的玫瑰金款；同時發表2種樣式的紀念款手環，一為實心環圈、另一款為鏤空雕刻BVLGARI字樣手環，各有18K金、白金與玫瑰金供選擇。

▲▼寶格麗BVLGARI B.zero1 。（圖／品牌提供）

▲B.zero1 20周年紀念版玫瑰金鏤空雕刻手環（左起）123,600元，黃K金款123,600元，白K金款131,500元。

關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, B.zero1, 吳亦凡
fashion.net

熱門文章

【抽獎囉】Palladium超帥腰包要送給大家　快來留言

陳庭妮自認嘴唇最性感　搽DIOR水潤唇膏誘人親親

王大仁攜手UNIQLO　公開「內衣外穿」時尚法則

小S露腿站台NICOLE+FELICIA　林志玲讚「美」

香奈兒開幕趴！《鬼怪》金高恩露大腿　同場「阿使」李棟旭

懶婦開箱／掃地機器人自動清空集塵盒　讓妳遠離倒垃圾人生

說・流行／LV「輕軟行李箱」　吳亦凡拿著飛天超帥

別只有小白鞋！Converse推珊瑚橘、檸檬黃色　搭白襪超好看

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

亮･珠寶／梵克雅寶花朵珠寶藏愛心　好迷人

ET Fashion

推薦閱讀

小S露腿站台NICOLE+FELICIA　星友狂讚美

蕭敬騰把Tiffany手鍊當項鍊戴　示範男人夯珠寶

陳庭妮跑迪奧唇膏趴耍心機　約會「妝」親切

徐若瑄買德國車送兒子　兒童節禮物實用美感兼具 這個寶格麗戒指賣破200萬個！　吳亦凡搶先戴20周年版 木村拓哉一家超歡樂　造就最強星二代光希 12星座4月愛情運勢大解析！金牛桃花暴增、水瓶伴侶間出現壓力 單身女票選「初次約會地雷」！偷吃豆腐才第三、第一名踩中就沒下次 「愛情或許可以選擇，但思念不行」　讓人念念不忘的女生特質 早上戒了咖啡吧！歐美流行「綠拿鐵」排毒助消化　輕鬆喝出扁平小腹

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面