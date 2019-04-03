這個寶格麗戒指賣破200萬個！　吳亦凡搶先戴20周年版

▲寶格麗代言人吳亦凡戴B.zero1 20周年系列珠寶，演繹大膽不羈的精神。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

無數名人愛戴、也是許多新人婚戒選擇的寶格麗（BVLGARI）B.zero1系列，今年迎來20周年，品牌特別推出銘刻羅馬數字「ＸＸ」的4款戒指、6款手環紀念20周年，代言人吳亦凡、超模Bella Hadid紛紛戴上最新款宣傳，引領流行風潮。

▲超模Bella Hadid擔任B.zero1 20周年廣告女主角。

B.zero1系列靈感源自古羅馬競技場，螺旋線條由金屬環帶開始纏繞，結合寶格麗將招牌的Tubogas排氣管製作方法，再於頂部與底部鐫刻BVLGARI BVLGARI 標誌，打造出具建築美學且大膽前衛的珠寶，問世20年來，光是戒指已賣出兩百多萬個。

▲B.zero1 20週年紀念版黃K金五環戒（由上至下）69,400元，白K金五環鑲鑽戒362,600元，玫瑰金五環戒69,400元。

期間品牌也曾與雕刻家Anish Kapoor 和已故建築師 Zaha Hadid合作，推出兩位特別版B.zero1系列。今年喜迎20周年，特別為Zaha Hadid生前設計的B.zero1 Design Legend設計傳奇系列，新增玫瑰金搭配黑色或白色陶瓷戒指、墜飾，玫瑰金手鐲也推出黑色陶瓷款與密鑲鑽石款，讓陣容更趨完整。

▲B.zero1 Design Legend玫瑰金白陶瓷四環戒（上）78,800元，玫瑰金白陶瓷三環項鍊9萬1700元。

而20周年的紀念版本，將經典戒指重新詮釋，呈現密鑲美鑽的五環白K金材質的Tubogas戒指、五環未鑲鑽的白K金與黃K金戒，以及首度推出的玫瑰金款；同時發表2種樣式的紀念款手環，一為實心環圈、另一款為鏤空雕刻BVLGARI字樣手環，各有18K金、白金與玫瑰金供選擇。

▲B.zero1 20周年紀念版玫瑰金鏤空雕刻手環（左起）123,600元，黃K金款123,600元，白K金款131,500元。