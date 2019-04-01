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陳庭妮跑迪奧唇膏趴耍心機　約會「妝」親切

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 ▲迪奧舉辦粉紅搖滾耀眼派對，發表癮誘超模巨星唇膏。（影／陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Dior（迪奧）今晚舉辦粉紅搖滾耀眼派對，發表迪奧癮誘超模巨星唇膏，身為口紅控的陳庭妮受邀出席，心機疊上兩種顏色的唇膏，只為在派對上勝出，但若私下約會，她走平易近人路線，在眼妝盡量簡單，她認為：「男生真的很矛盾，喜歡女生艷麗、性感，但跟心儀女生約會又喜歡對方簡單的妝容。」

▲▼Dior唇膏派對 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮使用迪奧兩種顏色唇膏，展現自信風采。（圖／品牌提供，以下同）

陳庭妮覺得自己全身最性感的地方是嘴唇，只要擦上像迪奧新款有水潤感的唇膏，看起來嘟嘟嘴讓人想親，不會有距離感。她平日不會畫顏色太重的唇膏，曾著迷復古味的妝感自己畫大紅唇，結果拍照起來都有些歪，只好走回親切風格的妝感。

▲▼Dior唇膏派對 。（圖／品牌提供）

▲楊乃文擔任演唱嘉賓，透露難得唱歌時塗口紅。

今晚擔任演唱嘉賓的楊乃文，透露約會也走自然派，只畫眼睛、眉毛與遮瑕，唇膏顏色則是看心情，「總不希望對方發現妝前、妝後差太多吧」！她還有一個怪癖，唱歌絕不塗口紅上陣，今難得破例獻給迪奧。

▲▼Dior唇膏派對 。（圖／品牌提供）

▲修杰楷認為老婆賈靜雯素顏時很美。

身在女人國的修杰楷，也受邀出席派對，他不曾送唇膏給老婆賈靜雯，想把這份樂趣保留給老婆，他放閃說：「其實我喜歡她素顏的樣子，但你們不會看到，因為她要有點安全感嘛！」

關鍵字：

Dior, 迪奧, 陳庭妮, 修杰楷, 楊乃文
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