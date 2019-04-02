徐若瑄買德國車送兒子　兒童節禮物實用美感兼具

▲Dalton騎著Banwood平衡車開心極了。（圖／翻攝徐若瑄臉書，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

兒童節將至，徐若瑄已為3歲兒子Dalton備妥禮物，日前購入德國品牌Banwood平衡車和香草黃色的安全帽，滿足好動小男孩的飆風慾望，不僅Dalton笑得開心，徐若瑄也直呼：「太、太、太喜歡了！平衡車能刺激孩子腦部發展，必須推薦。」

▲徐若瑄（右）相當疼愛兒子Dalton。

平衡車可訓練孩童的平衡感，被視為進階兩輪腳踏車的前導，徐若瑄重視兒子的健康發展，因此在兒童節前夕購入實用的平衡車，選擇Banwood除了看中品質，也深深被外型吸引，她選擇復古綠色款式，對於籃子設計也讚譽有加，方便放置兒子的水壺或小包包。

▲徐若瑄替兒子選復古綠色的Banwood平衡車，6,800元。

Banwood的創辦人Juan Manuel Torralvo Castro和Frida Jonsby在德國相遇，家族有製造背景的Juan與熱愛設計的Frida相當契合，於是攜手創立品牌，推出許多夢幻配色的款式，包括小女孩喜愛的牛奶白、粉色，以及科技感的鋁合金車款等，實用與美感兼具。

▲Banwood平衡車有許多夢幻配色。（圖／品牌提供）