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木村拓哉一家超歡樂　造就最強星二代光希

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▲▼木村光希寶格麗。（圖／ELLE雜誌提供）

▲木村光希戴寶格麗WILD POP ANDY WARHOL系列耳環與Serpenti系列戒指入鏡。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

木村拓哉二女兒木村光希（KŌKI）3月中應寶格麗（BVLGARI）之邀，來台為頂級珠寶展宣傳，流利的英文、穩健的台風與專業的pose，令人印象深刻，當時她也為《ELLE》國際中文版雜誌拍攝封面，今釋出她穿華服搭配寶格麗珠寶的封面與專訪美照，被譽為「史上最強星二代」，當之無愧。

▲▼木村光希寶格麗。（圖／ELLE雜誌提供）

▲▼木村光希寶格麗。（圖／ELLE雜誌提供）

▲木村光希戴BVLGARI WILD POP MUSIC系列珠寶，麥克風胸針是她最愛的設計。

木村光希從去年5月開始當模特兒以來，挾著星爸木村拓哉與星媽工藤靜香盛名而受到矚目，她也夠努力，出道不到一年已連拿寶格麗代言人、香奈兒（CHANEL）美妝大使頭銜。此次她拍攝《ELLE》國際中文版雜誌，是由日本知名攝影師蜷川實花掌鏡，向來以艷麗繽紛色彩聞名的蜷川實花，竟決定以單色為拍攝背景，她認為：「光希個人魅力已經足夠了。」

▲▼木村光希寶格麗。（圖／ELLE雜誌提供）

▲FESTA童年慶典系列戒指、胸針與Serpenti系列戒指與年輕的木村光希很合拍。

著名攝影師的肯定，讓木村光希相當榮幸，但她透露其實自己是堅強又脆弱的人，需要與家人溝通後才能做出重大決定。她難得提及家人，透露一家人的感情非常地緊密，尤其媽媽就像是好朋友，母女倆常一起做菜、一起種花。

▲▼木村光希寶格麗。（圖／ELLE雜誌提供）

▲木村光希展現80年代時尚風格，搭配WILD POP POP 80's系列幾何圖形珍珠母貝與鑽石耳環。

眾人總認為她與木村拓哉極為神似，她自認最美的地方是太陽穴接近顴骨上一顆小小的痣，因為一邊跟媽媽一樣，一邊跟爸爸一樣，讓她成為一個獨特的小孩，也提醒著她身上擁有來自爸媽雙方的優點。她補充表示：「我的家人總是能令我大笑。尤其當我們全家人在一起聚餐吃飯的時候，總是充滿歡樂與笑聲。」

▲▼木村光希寶格麗。（圖／ELLE雜誌提供）

▲▼木村光希寶格麗。（圖／ELLE雜誌提供）

▲穿著長洋服的光希（上）戴上WILD POP ANDY WARHOL系列Sam the Cat手鍊等珠寶。

關鍵字：

木村光希, 寶格麗, BVLGARI, 工藤靜香, 木村拓哉
fashion.net

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