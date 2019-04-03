好有女人味的夾腳拖～havaianas花布鞋登場

▲havaianas春夏鞋款色彩繽紛。（影／陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

巴西夾腳拖鞋品牌havaianas（哈瓦仕）今舉辦春夏發表靜態展，令人驚訝的是主打款女鞋人字帶不見了，以全新鞋型亮眼登場，品牌首度運用橫向的Lycra花布，取代招牌的人字鞋帶，搭配皮質夾腳帶固定腳背，而鞋板也搭配花布的優雅風格，改為較有腰身的造型，鞋底則採雙層設計，增加防滑與耐用度，向來休閒感夾腳拖，更有女人味了！

▲花布取代人字形鞋帶的印花拖鞋是havaianas的全新設計，1,350元。（圖／品牌提供）

印花熱力不僅於此，經典夾腳拖的鞋板上全印上亮眼花草、水果圖案，且首開先例將圖案延伸至人字鞋帶，每跨出一步都能顯現繽紛設計；除了印刷手法，You Jeans皮質鞋帶也拚上丹寧材質呈現雙色效果，再點綴品牌金屬Logo，為低調設計添不凡亮點。

▲havaianas今年春夏鞋款充滿亮麗色彩與印花。（圖／陳雅韻攝）

havaianas深知聯名設計的魅力，與被譽為20世紀最偉大的巴西藝術家Tarsila Do Amaral合作，將其經典作品轉化為鞋面上的精彩風景；而與大眾熟知的電影聯名更是每季必推款式，今年春夏增加了水行俠夾腳拖，趕搭電影話題。

▲水行俠聯名款夾腳拖950元。（圖／品牌提供）

人氣美劇《冰與火之歌》與電影《哈利波特》的粉絲，也首度有havaianas夾腳拖可收藏了，鞋板巧妙呈現劇中的經典元素，讓人一眼就能辨別，是否讓人有夾腳拖又少一雙的感覺呢？

▲哈利波特聯名款夾腳拖鞋950元。（圖／品牌提供）