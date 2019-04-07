戀愛中渣男4特質大公開　中招快閃！

▲有福不同享、有難不同當的伴侶，很難在你難過時給予支持。（圖／翻攝unsplash IG，以下同）

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渣男特質不一定在交往前會顯現，步入情侶關係後，才會一一浮現。與梁朝偉相知相惜數十載的劉嘉玲曾說：「人生總要遇到一、兩個渣男，這樣才會成長更加愛自己。」今日她成為事業成功、愛情得意的幸福女人，可見在感情的道路上，領略頗深。

▲劉嘉玲（左）與梁朝偉相知相惜，是演藝圈著名的佳偶。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

愛久見人心，鑑定渣男的4大方向妳中招了嗎？若說中心中的糾結，可別再拖時間蒙蔽自己，還得要有快刀斬亂麻的勇氣與決心。

1. 有福同享、有難不當

伴侶的關係總希望相互扶持與鼓勵，有福同享是再自然不過的事，但有難同當可未必人人做得到，若另一半只想在一段關係獲得好處，而無法在失意時給予安慰與支持，單身可能還覺得快活些。

▲若想經營長久關係，遇上「只性不愛」的人應該要早早遠離。

2. 花言巧語、只性不愛

認真談一段感情，身心靈契合才能走得長遠，若只是花言巧語讓人墜入愛的陷阱，發生關係後立刻翻臉不認人，只肯維持若即若離的關係，認證渣男無誤。

▲想將另一半改造成理想的模樣，是不可能的任務。

3. 改造情人、掌控大局

願意投入戀情，應該是戀上對方的特質，而非想改造成理想情人模樣，若妳的另一半只想掌控大局，希望妳如何裝扮、遵守他立下的「規矩」，那還是請他另找夢中情人吧！

▲變臉像翻書一樣的男子，常讓兩人間關係緊繃。

4. 情緒障礙、快速變臉

和一個情緒障礙的人相處，痛苦指數肯定飆升，他可能前一分鐘還溫柔說話，下一句話一言不合就爆走，翻臉像翻書一樣，久了妳的理智線可能會跟著斷，還是36計走為上策。