UGG毛毛涼鞋好Q　踩著度假去

▲UGG以公路旅行為靈感，推出FLUFF系列涼鞋。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天氣漸暖，鞋櫃內的寶貝鞋也該換季，例如將美國休閒生活品牌UGG招牌雪靴收起來，改換上今夏新款FLUFF涼鞋吧！此系列共有3種款式，包括兩款較休閒感的設計，以及1款優雅的涼鞋，共通特色是都在鞋面或環扣裝飾上毛絨，增添可愛味道。

▲FLUFF CHELLA涼鞋推出多色可供選擇，6,000元。

UGG從美國盛行的公路旅行發想，想像搭乘著復古敞篷車沿著加州棕櫚泉的公路前行，微風吹拂而來，讓腳上涼鞋的毛絨也隨著風輕輕舞動，休閒感的FLUFF INDIO與FLUFF CHELLA鞋款最能呼應這種愜意氛圍。

▲休閒的FLUFF INDIO鞋款環扣以毛絨裝飾，5,800元。

兩款鞋的環扣包裹上UGG最為人熟知的羊皮材質，鞋墊則加入品牌獨家的Imprint記憶泡棉材質，減緩足跟壓力，大幅提升穿著涼鞋的舒適度；當中拖鞋式的FLUFF INDIO共有杏色、橘紅色款式，FLUFF CHELLA涼鞋備有黑色、粉紅色、橘紅色、白色可供選擇。

▲優雅的FLUFF SPRINGS涼鞋，5,500元。

旅途中稍微正式的晚餐，則可穿上FLUFF SPRINGS涼鞋搭配洋裝，因為此款結腳踝繫帶與條帶的設計，風格優雅，加上毛絨點綴，又帶有些俏皮味道，推出粉色、白色、水藍色、黑色，與夏日服裝色系完美搭配。