忘記手搖飲和洗髮精！少買8件商品　擺脫月光族命運

▲認真記帳擺脫當月光族的命運。（圖／stocksnap提供，以下同）

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每天努力工作賺錢，但總覺得瀕臨荷包空空邊緣嗎？專教省錢絕招的網站The Financial Diet提出新挑戰，可試試一個月停止購買以下8件商品，擺脫當月光族的命運，朝理想的存款數字邁進。

▲你一天要幾杯外賣咖啡呢？（圖／LibreStock提供，以下同）

1. 外賣飲品與零食

早上走進公司拿著一杯咖啡，中午飯後再排一杯手搖飲，上班族一天至少兩杯外賣飲品已成習慣，若隨手再帶咖啡店的零食當下午茶，其實吃喝一個月，也佔不少花費，省錢第一步從早餐飲料做起，帶一杯自製的咖啡吧！

▲清潔用品用完再買，別急著出新香味又敗了。（圖／翻攝thefinancialdiet IG）

2. 沐浴清潔用品

沐浴是一天最放鬆的時刻，是否看見不同氣味或功效的沐浴乳、沐浴球或洗髮精就想買來試試呢？無意間累積了不少沒用完的清潔用品，下回不妨用完再買新鮮貨嘗鮮。

3. 化妝品

化妝品品牌推出新品速度快、吸引人的廣告多，絕對是女性最容易手滑的品項，但回頭看看自己的化妝桌，肯定每罐粉底、每塊蜜粉或眼影，都還剩下大半部，若戒掉每出新品必跟風的習慣，應該可省下不少。

4. 健康食品

健康生活是辦公室的熱門話題，每回有新奇的健康食品推出，總讓人腦波變弱，急著想與同事一起團購，若好吃就恭喜你了，其實不妨三餐注重營養均衡，搭配適量運動就足夠。

▲審視自己的衣櫃，再考慮是否下手新衣。

5. 快時尚

衣櫃永遠少一件衣服或少一雙鞋，快時尚品牌攻台後更吸引人，下班常不自覺走進逛逛當紓壓，其實重新審視衣櫃，有些單品實在太少穿，省錢絕招就是只買好質感的單品，幾件混搭就夠了。

6. 家飾品

優雅的居家布置予人舒服的感受，常讓人想添購家飾品為空間添新意，例如咖啡店品牌推出限定款杯子，就想入手收藏，但其實已擁有不少了，理性精選所愛才是王道。

▲若能省下餐廳酒水，帳單能省不少。

7. 餐廳酒水

娛樂時光與朋友在餐廳聚會，少不了酒水飲品，這類費用佔帳單不小比例，若簡單的一餐不一定要有酒，回家開瓶紅酒也很愜意。

▲早一些出門、多走一些路當運動，可節省搭計程車的高昂交通費。

8. 搭計程車與Uber

審視交通費，計程車與Uber佔多少比例？想省下高昂的交通費，可以早一些出門、多走一些路當運動，搭乘大眾交通工具，即可為荷包省下一筆不小的開支。