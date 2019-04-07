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盧廣仲的職人襯衫好可愛　Paul Smith設計的

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▲▼Paul Smith 。（圖／品牌提供）

▲盧廣仲在牙膏廣告中穿Paul Smith職人系列襯衫，12,300元。（圖／翻攝黑人牙膏FB）

記者陳雅韻／台北報導

最近熱播的黑人牙膏廣告可見男主角盧廣仲唱唱跳跳，身上的花襯衫也跟著搶鏡，細看襯衫上不是花草植物圖案，而是一個個來自各行各業、穿著繽紛的人物，如此有趣的設計，正來自幽默的英國設計師Paul Smith之手。

▲▼Paul Smith 。（圖／品牌提供）

▲拉近看細節可見每個職人姿態生動。（圖／品牌提供，以下同）

今年春夏Paul Smith以旅行為主題，透過他的相機所捕捉的風景與形形色色的人物，全納入設計之中，因此延伸出「職人系列」，他選擇以手繪感方式，表現從外太空到海裡的各種職業人物，包括太空人、冒險家、瑜珈師、草裙舞者、單車選手、潛水者等，當然也涵蓋服裝設計師，畫的正是他本尊。

▲▼Paul Smith 。（圖／品牌提供）

▲職人白色短袖上衣9,800元。

此繽紛又俏皮的圖騰運用在男、女裝上，分別推出白底滿版圖案襯衫，而男女款的T恤的領口剪裁各有不同。溫貞菱日前出席品牌活動，也穿上職人系列深藍色襯衫洋裝，洋溢青春氣息。

▲▼Paul Smith 。（圖／品牌提供）

▲温貞菱穿職人系列深藍襯衫洋裝，27,300元。

職人系列同時推出配件系列，包括內襯經典彩色線條的短夾、職人圖案襪子等，而若想看清楚設計師Paul爺爺的本尊形象，鑰匙圈上的圖案就是他囉！

▲▼Paul Smith 。（圖／品牌提供）

▲▼Paul Smith 。（圖／品牌提供）

▲職人系列短夾（上）11,500元，Paul爺爺鑰匙圈4,800元。

關鍵字：

Paul Smith, 溫貞菱, 盧廣仲
fashion.net

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