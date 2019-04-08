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楊謹華早餐吃一顆烤馬鈴薯與水煮蛋　簡單作法公開

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▲▼楊謹華。（圖／楊謹華IG）

▲楊謹華每日早餐是烤馬鈴薯與水煮蛋。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女星保持令人羨慕的好身材，除了天生麗質，更多的是後天的努力，女星楊謹華就是靠飲食與運動並重，才能維持隨時上鏡都完美的體態。她毫不藏私公開每日早餐內容與做法，天天一顆烤馬鈴薯與水煮蛋，她讚「超級無敵好吃」，讓不少粉絲心動也學著做。

▲▼楊謹華。（圖／楊謹華IG）

▲楊謹華始終保持苗條身材，全靠健康飲食與運動。

楊謹華睡醒會先喝一大杯溫水，啟動身體機能，接著著手做營養又好吃的早餐。她認為馬鈴薯是很好的澱粉攝取類，因此每日早餐一定有一顆洗淨削皮切塊的馬鈴薯，放入滾熱水煮約15分鐘，見馬鈴薯邊有點鬆即可撈起，放入已預熱約250度的烤箱，與橄欖油、少許鹽巴、胡椒粉拌一拌，依照個人喜好的脆度約烤15分鐘。

▲▼楊謹華。（圖／楊謹華IG）

▲晚餐時間曾嘗試200克無糖優格加10顆藍莓與1顆奇異果。

早餐除了一顆烤馬鈴薯，她同時會配上水煮蛋，攝取足夠營養；中午與晚餐則是她攝取定量蔬菜的時段，她曾為了身體健康嘗試晚上吃200克無糖優格加10顆藍莓與1顆奇異果，雖然好吃，但喜愛熱食的她仍直呼「我是夜市控、也是熱湯控」。

▲▼楊謹華。（圖／楊謹華IG）

▲楊謹華偶爾仍會放縱一下喝珍珠奶茶。

如此重視三餐，楊謹華仍有凡人的美食慾望，例如珍珠奶茶、豐盛的日本料理等，她認為「有動吃就不會罪惡」，偶爾放縱一下也無妨。

▲▼楊謹華。（圖／楊謹華IG）

▲有運動享受豐盛的日本料理就不會有罪惡感。

關鍵字：

楊謹華
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